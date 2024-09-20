Son dakika | Mehmet Kasım Gülpınar'dan TGRT Haber'e özel açıklamalar: YRP benim için hayal kırıklığı

20 Eylül 2024 15:01 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 16:11

Son dakika haberi: Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anketlerde doğruları söylemediklerini belirten Gülpınar, YRP'de kurumsal bir karar alma mekanizmasının olmadığını ve orada hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

YRP'den istifa eden Mehmet Kasım Gülpınar, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sorularını canlı yayında cevapladı. YRP'de kurumsal bir karar alma mekanizmasının olmadığını aktaran Gülpınar, YRP'de hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anketlerde doğruları söylemediklerini aktaran Gülpınar, "Şanlıurfa'da göz göre göre AK Parti'ye kaybettirdiler" ifadelerini kullandı. Gülpınar, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı, AK Parti'nin farklı anlayışta olduğunu söyledi.

Kasım Gülpınar'ın açıklamalarından satır başları:

Şimdi belediye başkanlığında da yerelin bütün sorunları sizinle muhatap ediliyor. Siyasetten beklenti siyasete bakış açısı ülkenin bir gerçeği. O acıdan baktığınızda yerelde olduğunuzda çok daha sorunla çok daha kişiyle muhatap oluyorsunuz. Her şey paraya bakar. Şimdi paranız varsa projeler hayata geçebilir. Bir kaç proje açıkladık tabi devasa projeler değildi. Siz muhalefettesiniz sonuçta realist olmak lazım.

Ben zaten siyasetimi hiçbir zaman böyle şekilde yürütmedim. Söz verme diye bir şey asla olmaz yani. Söz vermediğiniz durumda yapmama durumuyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz.

YENİDEN REFAH'TAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Burada insanlar Mehmet Kasım Gülpınar'ın aday olmasını istedi. "Şu partiye geçmek kaydıyla seni belediye başkanı olarak görmek istiyoruz" diyen kimse yoktu. Hiç kimse bana "YRP'ye geçme karşılığında oyu verdik sana" demedi. Bundan bile bir siyasi malzeme çıkarmaya çalışıyorlar. Ben bu yola girdiğimde ortada hiçbir partinin adı yoktu zaten AK Parti'nin mensubuydum. Vatandaş beni istediğinde hiçbir partinin adı yoktu.

"CHP DE TEKLİF GETİRDİ"

CHP de teklif getirdi. CHP'nin oyu 90 bin. Aslında ben en az oy alan partiden aday oldum. CHP'li 80 yaşındaki 'ihtiyar delikanlılar' "İlk defa sağ partiye oy vereceğim" diyor.

"YRP'DE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"

Siyasette rüzgar bazen arkanızdan bazen de karşınızdan eser... Bazen ne yaparsanız yapın süreç aleyhinize işler bazen hiçbir şey yapmazsınız süreç lehinize işler. YRP'de kurumsal bir karar alma mekanizması yok. Yeniden Refah'ta hayal kırıklığı yaşadım. Hiçbir şekilde ben belediye başkanlığı makamına talip olmadım. Makam talep etmek kitabımda yazmaz.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

'Kasım Gülpınar partiyi ele geçirmek istiyor' söylemleri beni rahatsız etti. Siyasette böyle bir hedef olamaz. Bardağı taşıran son damla oldu. Hizmet için bu işe girdik aynı zamanda da örnek olmanın gayreti içindeyim. Zaten yüküm ağır, bir sürü sıkıntımız var. Urfa'nın kendine has dertleri var, koca şehirde şimdi ben onlarla mı uğraşayım? Partiye 'Şunu şöyle yapın böyle yapın' diye bunun hesabını sormadım. Üst düzey teklifler de geldi. Ama hiçbir zaman bu işin pazarlığını yapmam talepte de bulunmam.

SUAT KILIÇ'IN AÇIKLAMALARI

Kimin selamıyla geldim? dediğini ben anlamadım. Tabi ki her gittiğiniz yere selamla girersiniz ama kimin selamıyla geldiğimi ben anlamadım. Ben Refah Partisi'nde lider düzeyinde bir görüşme yapmadım ki. Ben arandım 'sizi şu tarihte bekliyoruz' diye.

"CUMHURBAŞKANINA ANKETLERDE DOĞRUYU SÖYLEMEDİLER"

Cumhurbaşkanına anketlerde doğruyu söylemediler. Anketlerde Kasım Gürpınar'ın çıktığı anketlerde görünüyordu. Cumhurbaşkanı farklı, AK Parti farklı anlayışta... Şanlıurfa'da göz göre göre AK Parti'ye kaybettirdiler. (Cumhurbaşkanının değişim talebine partililer mi direniyor?) Değişime direnenler muhtemelen partililer.

AK PARTİ'DEN TEPKİ VAR MI?

AK Parti'den tepki varmış demek ki... İnsanın olduğu yerde her şey olabilir! Çekememezlik de olabilir haset de olabilir. Hala var mı yok mu bilemiyorum... İnsanların kalpleri ayrı dilleri ayrı. (AK Parti'den 'YRP'den ayrıl' talebi geldi mi?) Hayır böyle bir talep gelmedi.

HALKIN YÜZDE 73'Ü "AK PARTİ'YE GEÇME" DEDİ

AK Parti'ye geçme konusunda baştan beri hep aynı şeyi söylüyorum, yine aynı çizgideyim. Halka rağmen siyaset olmaz! Hiçbir şekilde ben belediye başkanlığı makamına talip olmadım. Halka tek soru sordum: AK Parti'ye geçeyim mi? Yüzde 73'ü 'AK Parti'ye geçme' dedi. (Vatandaş AK Parti'ye geç derse ne yaparsınız?) Vatandaşın dediğini yapmakla mükellefiz"