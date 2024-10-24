Son dakika! Mehmetçik’in Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı: Tezkere Meclis'ten geçti!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ekim 2024 20:02 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 20:10
Son dakika haberi: Türk askerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı. Tezkere Meclis'ten geçti. Görüşmelerin sonunda Türk askerinin görev süresi bir yıl daha uzatıldı...
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Mehmetçik'in Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir yıl daha bulunmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Görüşmelerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev süresi bir yıl daha uzatıldı.
1 YIL DAHA UZATILDI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bir yıl daha Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapmasıyla ilgili tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüşmelerin sonunda Türk askerinin görev süresi bir yıl daha uzatıldı.
Kaynak: tgrthaber.com