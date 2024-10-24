Tgrt Haber
Haberler>Politika>Son dakika! Mehmetçik’in Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı: Tezkere Meclis'ten geçti!

Son dakika! Mehmetçik’in Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı: Tezkere Meclis'ten geçti!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ekim 2024 20:02 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 20:10
Son dakika! Mehmetçik’in Orta Afrika Cumhuriyeti&#039;ndeki görev süresi uzatıldı: Tezkere Meclis&#039;ten geçti!

Son dakika haberi: Türk askerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı. Tezkere Meclis'ten geçti. Görüşmelerin sonunda Türk askerinin görev süresi bir yıl daha uzatıldı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi​ (TBMM) Genel Kurulu'nda Mehmetçik​'in Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir yıl daha bulunmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Görüşmelerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri​'nin görev süresi bir yıl daha uzatıldı.

Son dakika! Mehmetçik’in Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı: Tezkere Meclis'ten geçti! - 1. Resim

1 YIL DAHA UZATILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bir yıl daha Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapmasıyla ilgili tezkere, TBMM​ Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüşmelerin sonunda Türk askerinin görev süresi bir yıl daha uzatıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
tbmmtürkiye büyük millet meclisimehmetçikTürk Silahlı Kuvvetleri

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...