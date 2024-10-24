Son dakika! Mehmetçik’in Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı: Tezkere Meclis'ten geçti!

24 Ekim 2024 20:02 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 20:10

Son dakika haberi: Türk askerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı. Tezkere Meclis'ten geçti. Görüşmelerin sonunda Türk askerinin görev süresi bir yıl daha uzatıldı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi​ (TBMM) Genel Kurulu'nda Mehmetçik​'in Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir yıl daha bulunmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Görüşmelerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri​'nin görev süresi bir yıl daha uzatıldı.

1 YIL DAHA UZATILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bir yıl daha Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapmasıyla ilgili tezkere, TBMM​ Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüşmelerin sonunda Türk askerinin görev süresi bir yıl daha uzatıldı.