Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den HÜDAPAR'a çok sert tepki: "Bizim için yok hükmündedir"

19 Eylül 2024 14:42 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 15:41

MHP lideri Bahçeli partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Özgür Özel'in erken seçim çağrısına 'Akıl tutulması' cevabını verdi. Ayrıca Bahçeli, HÜDAPAR'a tepki göstererek "Kim olursa olsun Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir." dedi.

MHP​ lideri Bahçeli​ partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Anayasanın ilk 4 maddesi tartışmalarıyla ilgili konuşan Bahçeli, HÜDAPAR'a tepki göstererek "Kim olursa olsun Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir." dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Toplantılarımızda, ülkemizi zora sokan stratejik riskler itibariyle bölgesel ve arka planı olan meseleler ve sıcak meseleler masaya yatırılmıştır. Partimizin siyasi faaliyetleri değerlendirilmiştir.

Vatan ve millet mücadelemiz aynen sürdürülecektir. Emek verip önümüz sıra dikilmiş bariyerleri aşacağız. Bunun için stratejik akılla çalışacağız.

Vatan ve millet mücadelemiz devam edecek. İsyan uçurumuna savrulmadan geçmişi gelecekle kenetleyeceğiz.

MHP yeni yüzyılda fikri ve kadrosu ile tarihe imza atacak.

Şer odakları ne yaparsa yapsın yolumuza devam edeceğiz.

"MASKELİ BALO SOYTARILARINA TESLİM EDİLECEK BİR ÜLKE YOKTUR"

Türkiye'nin önünü kesmek, organize kötülük, çok sesli fitne korosunu uyarıyorum. Açık faaliyetlerini son günlerde hızlandırmışlardır.

Milli birlik ve dayanışma hissiyatımızın yıkık bir duvara dönüşmesi hedeflenmektedir. Kuşatma sertleşmiş, kundakçılar çoğalmıştır.

Milletin bölünmezlik bütünü, sosyal ekonomik bünye, milli ve manevi değerler hazinesi saldırı altındadır. Durum ciddidir, tehdit gittikçe cesamet kazanmaktadır.

Yalanı allayıp pullayıp, gerçeği ihmal edenler esasen milletimize ve ülkemize reva gören itibarsızlardır. Kılıktan kılığa giren maskeli balo soytarılarına teslim edilecek bir ülke yoktur.

ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI

2 gündür önce Lübnan yaşanan İsrail kaynaklı dijital saldırı ve bu kapsamda çağrı cihazlarının uzaktan patlatılması tehdit algılarını zirveye çıkarmıştır.

Kullanılan cep telefonları bile risklidir ve dikkat gerekmektedir. Artık hiçbir yer güvenli değildir. Artık hiçbir şey de eskisi gibi olmayacaktır.

"ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI AKIL TUTULMASIDIR"

Dışarıda bileğimizi bükemeyenler, Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyenler içeride milli ve güven iklimimizi zehirlemekle meşguldür. Zillet içinde yuvarlanan kukla muhalefet, tetikçilik yapmaktadır. CHP genel başkanı hayal tacirliğini boş keseden atarak gerçeklerden uzaklaşmıştır. Erken seçim istemeyeceğiz açıklamasından çok geçmeden 2025 Kasım ayında erken seçim telaffuz etmesi akıl tutulmasıdır. Deli saçması vaadiyse 1 litrelik rakının 140 liraya düşmesinden başka bir şey değildir. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu yapıya uygun görünmemektedir.

BAHÇELİ'DE HÜDAPAR'A TEPKİ!

Özgür Özel geçtiğimiz günlerde anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili fikrimi merak etmiş. HÜDAPAR'a ne diyeceğimi sormuş. MHP'ye anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgi soru sormak, yoklama yapmak kimsenin haddi değildir. Kim olursa olsun anayasanın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar ve şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir.

MHP sivil demokratik devletin ve milletin hukuksal omurgasını belirleyecek geniş katılımlı bir anayasa için tutumunu korumaktadır. Zamanın ihtiyaçlarına kalıcı cevaplar veren yeni anayasanın yanındayız. MHP ve Cumhur İttifakı sorumluluktan kaçmayan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerle bu tarihi görevi yerine getirmeye hazırdır.

NARİN VE SILA BEBEK AÇIKLAMASI

Sıla bebek ve Narin'e kıyanlar bedelini ödemelidir. Narin ve Sıla yavrularımız herkesin yüreğine acı indirmiştir. Cinayetin ve diğer barbarlığın detaylarını anlatacak değilim. Türk adaleti canilerin yakasından tutacak. Özellikle Narin yavrumuz 29 gündür bilinçli bir şekilde istismar konusu yapılmıştır. Jandarmamız, savcımız, devletimiz göreninin başındadır. Narin yavrumuz Norveç'te olsaydı ne olurdu diyerek Türkiye'yi kötülemeye çalışanların niyetleri bellidir.

Devletin yetkili kurumlarından görevlendirilmiş isimlerin kamuoyunu zamanında vaktinde bilgilendirmeleri muhakkak sağlanmalıdır. TV'de yapılan çarpıtmalar hukuki süreci zedelemiştir.

Türkiye'yi cinayetler ülkesi göstermek bunu da dolaylı olarak Türk-islam kültürüne bağlamak iftiradır, namertliktir. Unutmayalım ki vatan sevgisi olmayan da insan sevgisi olamaz. Bölücü mihrakların, küçük çıkarlarına alet etmeleri hiçbir insanlık değerine sığmayacak seviyesizliktir.