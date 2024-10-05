Son dakika | Meclis'teki tokalaşma çok konuşulmuştu! MHP lideri Bahçeli’den ilk açıklama

05 Ekim 2024 13:13 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 13:36

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Siyaset ve Liderlik Okulu açılışında açıklamalarda bulundu. Bahçeli TBMM'nin İsrail oturumuna ilişkin yorum yaptı. Ayrıca Bahçeli DEM Parti ile tokalaşma konusunda ilk açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, TBMM'nin İsrail oturumuna ilişkin "TBMM'nin aldığı karar yerindedir" dedi. Ayrıca Devlet Bahçeli, DEM Partililerle tokalaşma konusuna değindi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Toplantının sonuçları hayırlı olacak. Vahşice saldırıların TBMM'de Türkiye'nin değerli milletvekillerine ilgili sorumlu bakanlıklara vermesi kanaatimce hayırlı olacaktır. Onların onlardan vazgeçmeleri, Türkiye ile herhangi bir sonuç alamayacaklarını kabullenmeleri gerekir.

SİNAN ATEŞ DAVASI

Dava yargı unsurlarıyla devam etmiştir. 1. aşaması sonuçlanmıştır. Yarhının kararına saygı duyarız. MHP'nin sorgulanması, kötülenmesi için gayret gösteren bakış açılarını da kınadığımı ifade etmek isterim. Bu toplantıya değişik unsurlar gelmiştir, MHP'nin sorgulanmasını sağlayacak telkinlerde bulunmuşlardır. Türk adaletinde bunların olmaması lazım. Bütün bunlara rağmen yargı süreci devam edecektir. Bazıları vardır ki ülkücü kimliği taşımakla beraber bu mahkemelere katılmışlardır. Bunlar da burada bulunarak dün tartıştıkları siyasi akımlarla yan yana oturarak sorgulanmasına seyirci kalmaları üzücü bir davranıştır.

DEM PARTİ İLE TOKALAŞMA

Bahçeli, 1 Ekim'de Meclis'in açılış resepsiyonundaki normalleşme görüntülerine ilişkin "MHP bir adım atmazsa başkalarında da adım beklenmez." dedi.

Bahçeli, ''1 Ekim günü TBMM açılmıştır. Orada sayın Cumhurbaşkanımız anlamlı, Meclis'in tarihsel vurgusunu dillendirerek gazilik vasfını ve bakış açısını değerlendirerek değerli bir konuşma yapmıştır. Son bölümde TBMM'de dayanışmanın, huzurunun akıllı bir çalışmanın davetini de sunmuştur. Bu davetten sonra MHP'nin genel başkanı olarak Cumhur İttifakı ve Türk milletinin cumhurbaşkanının çağrısına adım atmak bana düşen bir görevdir. MHP bir adım atmazsa diğerlerinden bir şey beklemek doğru olmaz. Onun için fikirlerini kabul etmediğim, PKK'nın terör örgütü uzantılarının yanında bulunma söylemleri olanların... yanlarına giderek el sıkışmasıdır.'' dedi.

Bahçeli konuşmasına şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine adım attım. Güler yüz hakim olmuştur. Bunu devam ettirmek için bir adım atılmıştır. MHP’ yi iyi anlamak lazım, gerginlik çıkarmaya kaosa gerek yoktur. Bu tartışmalara sebep olanları ve televizyonları da kınıyorum. Akıllarını başlarına alsınlar. Türkiye’de seçimi zorlamak için bu hatalar yapılıyorsa, seçimde istedikleri sonuçları almaları mümkün değildir. Tüm partilerle birlikte hareket etmekte fayda vardır.