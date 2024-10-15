Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den Anayasa tartışmalarına çok sert tepki!

15 Ekim 2024 10:36 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 11:31

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısından önemli açıklamalarda bulundu. Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili tartışmalara "Anayasanın ilk 4 maddesiyle meselesi olanların Türkiye Cumhuriyeti ile meselesi vardır." sözleriyle sert tepki gösterdi.

MHP​ lideri Devlet Bahçeli​ partisinin grup toplantısından önemli mesajlar verdi. Anayasa tartışmalarına "Anayasanın ilk 4 maddesiyle meselesi olanların Türkiye Cumhuriyeti ile meselesi vardır." sözleriyle çok sert tepki gösterdi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Siyonist saldırganlığın asıl gayesi bellidir

İsrail bir terör örgütüne dönüştü. Birleşmiş Milletler derhal kuvvet kullanmalı, suçlular adalet önünde cezalandırılmalıdır. İslam ülkeleri üç maymunu oynamaktan vazgeçmelidir.

CHP'YE YÜKLENDİ

CHP yönetiminin gelişmeler karşısında ilgisiz siyaseti gerçekten endişe verici boyutlardadır. Kaçak güreşmesi ayıplı bir siyasetin ucuz numaralarından başka değildir.

Normalleşme için çığırtkanlıklarına samimi bir hatırlatma yapmalarını zamanı gelmiştir. MHP ile demokratik sol partinin koalisyonda buluşması. Özgür Bey'in açıklamaları ucuz olmasının yanında savrukluktur.

CHP'nin durduğu yer Türk milletinin durduğu yer değildir. CHP'nin baktığı yer Türkiye'nin milli hedefleriyle bir ve aynı değildir. En temel meselelerde uzlaşmaya yanaşmamak düşman emellerinin vatanımıza ulaşmasına çanak tutmaktadır.

"İSRAİL'E KARŞI ORTAK DİRENİŞ HATTI KURULMALIDIR"

İsrail bir terör örgütüne dönüştü. BM aciz ve korkaktır, kahredici bir sessizliğe gömülmüştür. İsrail Maliye bakanı, büyük İsrail hayalini anlatırken hedef ülkeleri tek tek sıralamıştır. BM derhal kuvvet kullanmalı. İsrail'e karşı ortak direniş hattı kurulmalıdır.

Lübnan'da bulunan vatandaşlarımız zamanında tahliyesi milletimizi teselli eden bir gelişmedir. MHP, hem içimizde hem de dışımızda barış havasının egemen olmasını iliklerine kadar arzulamaktadır. Çatışmanın sonu yoktur.

1967 sınırları temelinde bağımsız başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti mutlaka tanınmalıdır. Siyaset, etrafı kordonla çevrilmiş ring alanı, siyasetçilerde boksör değildir.

Mesele biz olmanın emsalsiz sırrına erişmektir. Her şey Türkiye içindir. Önce ülkem milletim sonra partim ve ben anlayışı bizim partimizin anlayışıdır.

"DEVLETİ MİLLETTEN AYIRMAK BÖLÜCÜLÜKTÜR"

Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi zaferidir. Türk devlet felsefesine hangi açıdan bakarsak bakalım devlet millettir, millet devlettir. Devleti milletten ayırmak su katılmamış bölücülüktür ve çok tehlikelidir.

Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya silah, arası, ortası, şurası, burası yoktur. Bölücü terörün kökü kazınmalı, bin yıllık kardeşlik pekişmelidir.

Türk-Kürt kardeştir, araya giren kalleştir, kamburdur, kanser hücresidir, kahrolmaya mahkumdur.

Siyaset konuşma sahası, demokratik vahasıdır. Ancak teröristlerle konuşularak çözülecek hiç bir şey yoktur.

Uzattığım eli bağlamından koparıp başka mecralara çekenlerin nereye varmak istedikleri malumdur.

Uzattığım el hesapsız bir eldir. Uzattığım el samimi ve iyi niyetli bir eldir. Uzattığım el Türkiye'de birleşelim, Türk milletinde kenetlenelim tebliğidir.

ANAYASA TARTIŞMALARINA TEPKİ

Devletin ülkesi milleti yoktur diyenlere sesleniyorum. Devletin ülkesi vardır o da Türk vatanıdır. Devletin milleti vardır o da Türk milletidir.

Devlet ülkesel bir birliktir. Mevki ne olursa olsun hiç kimseye eyvallah edemeyiz. İlk 4 madde Anayasa'nın varlık teminatıdır.

Anayasanın ilk 4 maddesiyle meselesi olanların Türkiye Cumhuriyeti ile meselesi vardır. Bizim de onlarla görülecek meselemiz vardır.