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Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den Saraçhane tepkisi! 'Türkiye karanlık oyunlara gelmeyecek'

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı! Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan Saraçhane gösterileri hakkında sert mesajlar paylaşan Bahçeli; "Vandallığa demokrasi nöbeti diyecek kadar gerçeklerden kopmuş, milletine ve devletine yabancılaşmış bohem ve bonservis bedeli çoktan ödenmiş bir muhalefet anlayışı karşımızdadır." dedi.

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Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den Saraçhane tepkisi! 'Türkiye karanlık oyunlara gelmeyecek'
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 17:13

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında ilk açıklama geldi. Bahçeli, "Saraçhane provokasyonuyla Türkiye’nin önünü kesmek için kuyruğa giren hastalıklı CHP’sinden diğer marjinal parti ve yasa dışı sol gruplara kadar alayı emel, eylem ve sözleriyle düşmanları aratmayan bir çizgide pozisyon almışlardır." dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "Düşünce hayatımızda tıpkı Süheyl Yıldızı gibi parlayan Merhum Ziya Gökalp bir defasında isabet ve itinayla ihata edilmiş şu cümleyi beyaz sayfalara dökmüştü: “Fikirleri hislerine tevafuk ve istinat etmeyen bir insan ruhen hastadır.”

"SARAÇHANE PROVOKASYONU"

Fikrinde ve zikrinde onarılmaz hasarlar bulunan kimselerin ruhen sıhhatli olmalarını beklemek işin özünde boşa kürek çekmek, boşuna zaman tüketmektir. Saraçhane provokasyonuyla Türkiye’nin önünü kesmek için kuyruğa giren hastalıklı CHP’sinden diğer marjinal parti ve yasa dışı sol gruplara kadar alayı emel, eylem ve sözleriyle düşmanları aratmayan bir çizgide pozisyon almışlardır.

"GERÇEKLERDEN KOPMUŞLAR"

Vandallığa demokrasi nöbeti diyecek kadar gerçeklerden kopmuş, milletine ve devletine yabancılaşmış bohem ve bonservis bedeli çoktan ödenmiş bir muhalefet anlayışı karşımızdadır.

Ülkemizin yükselen değer ve prestijinin gözle görülür şekilde hız ve ivme kazandığı bir dönemde Saraçhane komplosunu birden bire devreye alanlar Türk ve Türkiye düşmanlarına rehin düşen ve bundan mülhem batıla hizmetkâr olan işbirlikçilerdir. Maske takıp polisimize taş atan, balta fırlatan, havai fişekle saldıran, asit saçan alçakların demokrasi, hukuk veya özgürlükle hiçbir ilgisi ve ilişkisi yoktur.

"ADALET ÖNÜNDE HESAP SORULMALIDIR"

Zulüm 1453’de başladı diyenler Şehzadebaşı Camii’ni ve haziresini kirleten bir avuç casus aparatı, aynı şekilde paçoz ve şehir eşkıyasından başkası değildir. Camii duvarına pisleyenlerden, yakıp yıkmayı demokrasi olarak lanse edenlerden, milletimizin alın teri, helal emeği olan belediye kaynaklarını organize rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk anaforunda hiç edenlerden tarih ve adalet önünde hesap sorulmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın merhume ve muhterem annesine edilen küfürler kimlerin köprübaşlarını tutmak için sokaklara çıktığını göstermektedir. Şahsımın tedavi süreciyle ilgili fitne ve dedikodu kampanyası üreten şeytani niyetlerin sokak anarşisini nasıl da alevlendirmek istedikleri malumumuzdur.

Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız.

"TÜRKİYE OYUNCAK DEĞİLDİR"

Cumhur İttifakı CHP’nin muhbir ve muhabir mihmandarı olduğu çok boyutlu tahrik ve tahrip dalgasını kırmaya muktedirdir. Çünkü büyük Türk milleti yanımızdadır. Yabancı istihbarat örgütlerinin kuklası olup sokaklara dökülenlerin, iç asayiş ve huzur ortamını bozanların yakasından tutmak mutlaka sağlanmalıdır. Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir."

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Sıkça Sorulan Sorular

Ekrem İmamoğlu neden hapse girdi?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 4 Kasım 2019 tarihinde yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiası ile dava açıldı. 14 Aralık 2022'de mahkeme, İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verdiğini açıkladı.
ETİKETLER
#Politika
#ekrem imamoğlu
#devlet bahçeli
#mhp
#muhalefet
#demokrasi
#Saraçhane Protestoları
#Türkiye Politikası
#Vandallık
#Politika
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