Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den Suriye'de yaşananlarla ilgili Esad'a çağrı! 'Türkiye'nin uzattığı eli tutmadı'

03 Aralık 2024 11:04 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 11:53

Son dakika haberi: Suriye'deki muhalif gruplar, Esad rejimine karşı geniş kapsamlı bir operasyon başlatarak, Halep'in büyük bölümünde kontrol sağladı. Yaşanan gelişmeler Türkiye'de yakından takip edilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olayları yakından takip ettiklerini belirterek, "Esad Türkiye'nin uzattığı eli tutmadı, kulağını kapadı. Kuyruğu dik tutma peşinde. Türkiye ile ön şartsız temas kurmalı. YPG yok edilene kadar sahadayız. Esad yönetimi aklını başına almalıdır" ifadelerini kullandı.

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Halep ve İdlib'de kontrolü ele geçiren muhalif gruplar Hama'ya ilerliyor. Suriye​ Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat'a girerek bölgeyi kurtarırken, Rusya ve İran destekli güçler rejim saflarında çatışmalara dahil oldu.

Türkiye'nin güneyinde yaşanan gelişmeler Türkiye başta olmak üzere dünya basını tarafından yakından takip ediliyor.

Son dakika haberine göre MHP​ Genel Başkanı Devlet Bahçeli​, partisinin grup toplantısında yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları:

"Bütçe sürecinde MHP, Cumhur İttifakı​'nın ilkelerine göre hareket edecek. Ucuz politikacıların tahriklerine aldırmadan, bütçeleri parti politikalarımız çerçevesinde katkı sağlamasını her birinizden rica ediyorum.

Bütçe​ süreci hazırlık, onay, uygulama ve denetim aşamalarından oluşuyor. Türkiye ekonomisi 4 yıldır kesintisiz büyüme performansı göstermektedir. Enflasyon kuşatması kırılırken hayat pahalılığı püskürtülmektedir. Türkiye ekonomisi, sıkıntılı ve zorlu günleri geride bırakmıştır.

PİYASADA SAHTE DOLAR İDDİALARI

Piyasalardaki Sahte dolar ve euro iddialarının Türkiye'ye yönelik yapılan bir operasyon olduğunu belirten Bahçeli, "Son günlerde 600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğüne dair haberler yalan ve saptırmadır. Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi, döviz bürolarının alım satımı bıçak gibi kesmesi bize göre bir operasyondur. Ortada fol yok yumurta yokken ekonomiyi provoke etmek ülkemize yapılan vahim bir kötülüktür.

Piyasada dolaşan sahte dolarlar bize göre Türkiye'ye yönelik yapılan bir operasyondur. Bunlar külliyen yalan ve saptırmadır. İstanbul Başsavcılığı harekete geçmiş, sahte para basımının araştırılması amacıyla soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin sahte parayla anılmasını isteyenlerin hevesleri kursaklarında bırakılmalıdır.

Dolandırıcılığın ve kalpazanların yakalanıp hesap sorulması herkese ders ve ibret olacaktır. Telaşa lüzum olmadığı, Türkiye düşmanlarının bunu arzuladığını düşünüyorum. Sahte para iddiasının maksatlı şekilde dolaşıma sokulduğunu düşünmekteyim. MHP gündeme hakimdir. MHP Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın mali ve ekonomik bağımsızlığımızın gayesinde sıçrama yapacağına inanmaktadır. Vakit tamamdır söz konusu vatandır."

SURİYE'DEKİ GERGİNLİKLER

Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili konuşan MHP lideri, "22 Ekim'den bu yana paylaştığımız şeffaf düşüncelere çamur atanlar, kara çalanlar haricinde sağduyulu her insan haklılığımızı görüyor. Bölgemizde yerinden oynayan taşlar hala oturmamıştır. Suriye'de cephe üstüne cephe açılmaktadır. Kaotik iklim giderek sertleşmektedir. Sıcak gelişmeleri akıl ve sağduyuyla takip etmek zorundayız. Başkent Ankara vizyonuna bağlı kalarak, ülkemizi ve milletimizi önceliğine alan tutum takınmalıyız. Türk devletinin yaptığı da budur. Esad Türkiye'nin uzanan elini tutmamıştır. Esad'ın Türkiye ile normalleşme iradesi göstermesi kendi çıkarınadır.

Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye Arap Cumhuriyeti üçte ikisi kontrol dışına çıkan tartışmalı konumdadır. Askerleri çatışma alanından kaçan bir ülkenin devlet başkanı kuyruğu dik tutuma çabasındadır. Bize göre hala vakit geçmemiştir. Esad'ın Türkiye ile ön şartsız temas ve diyalog kurması normalleşme iradesi göstermesi önce kendi hayrına sonra da ülkesinin çıkarınadır. En uzun sınıra sahip olduğumuz Suriye'nin tekrar istikrara kavuşması temennimizdir.

Türkiye ile Suriye arasında diplomasi ve diyalog süreçleri üçüncü tarafların herhangi bir bozucu etkisi olmadan canlandırılmalıdır. Başka çare ve çıkış yolu kalmamıştır. Suriyelilerin evlerine dönüşü derhal hayat ve zemin bulmalıdır.

"ESAD YÖNETİMİ AKLINI BAŞINA ALMALIDIR"

Biz Suriye'nin emperyalizmin kursaklarında öğütülmesinden memnun olamayız. Esad yönetimi aklını başına almalıdır. Esad yönetimi kabuğuna çekilip ayakta kalacağını düşünüyorsa yanıldığını er ya da geç anlayacaktır.

Irak ve Suriye coğrafyası Türk coğrafyasını bilir. Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin Halep'te yaptığı katliamları unutmadığımızı hatırlatmak isterim. Türkiye'ye musallat olabilecek hiçbir siyasi hareketlenmeyi meşru göremeyiz. Sınırlarımızın dibinde orayı burayı bombalayanların ne aradıklarını sormak pılınızı pırtınızı toplayıp gidin demek hakkımızdır."

DEM PARTİYE ÇAĞRI

Türkiye'nin terörden tamamen arındırılacağını dile getiren Bahçeli, "Bölücü terör örgütüne hayat haramdır. Gelişmelerin Kürt kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yoktur. Kürtler canımız, PKK can düşmanımızdır. DEM ya Türkiye partisi olacak ya da derdest edilecek. Türkiye tamamen arınacak, bahara uyanacaktır" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrılarına ateş püsküren Bahçeli şöyle devam etti: "CHP halktan umudunu kesti. Seçim çağrısı yapsalar da gözleri kaşları başka oynuyor. Sayın Özel'in ağzının ayarı hepten bozuldu, sözün söz değil. Yeni bir cunta hevesiniz varsa bunun sonucuna yedi ceddiniz katlanır. Darbe sevdalısı CHP kâbusu görür. Sokaklarda değil, sandıklarda adam olmaya çalışın."