Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den 'Öcalan' çıkışı sonrası yeni açıklama! Türkler ve Kürtlere flaş çağrı

26 Ekim 2024 14:20 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 15:17

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli Ziya Gökalp'i Anma Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. 'Abdullah Öcalan' çıkışından sonra yeni bir açıklama yapan Devlet Bahçeli, ortak tehditlere dikkat çekip Türk ve Kürt vatandaşlara çağrı yaptı. Bahçeli mesajında, ''Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir, Türkleri sevmeyen Kürt varsa Kürt değildir" ifadelerini kullandı.

MHP​ Genel Başkanı Devlet Bahçeli​, terör elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözlerinin ardından konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ziya Gökalp'i Anma Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildi, Türkleri sevmeyen Kürt varsa Kürt değildir.'' dedi. ''Lütfen uyanık olalım'' şeklinde uyarılarda bulunan Bahçeli, ''Siyonist terör çetesi Anadolu'yu çevrelemek maksadıyla küresel cinayet şebekesinde toplaşan diğer Türkiye düşmanlarını yedeğini alarak üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Bunun için istihbarat tezgahlarına, kapalı devre oyunlara ve işbirlikçi tahriklere müracaat ediyorlar.'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Türklüğün yaşaması ve varoluş onurunda hizmeti geçen, emeği ve eserleriyle fikir ve vicdan hayatımıza ışıklar salan büyüklerimize Allah'tan rahmetler diliyor, hayatta olanlara müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorum.

TÜRK VE KÜRT VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Türkler ve Kürtler maddi ve manevi bakımlardan birleşmiş, bugün ise ortak düşmanlar ve ortak tehlikeler karşısında bulunuyorlar. Bu tehlikelerden ancak ortak bir kararlılıkla kurtulabilirler. Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi hem dini hem siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir, Türkleri sevmeyen Kürt varsa Kürt değildir.

Bozkurt Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Milli mücadelede ikinci ergenekon sürecidir. Hapishane köşeleri, sürgün yılları, haksız eleştiriler, asılsız suçlamalar merhum Gökalp'i davasından vazgeçirememiştir.

Türk milletinin vicdanını, dayanışmasını, tarihsel ilkelerini, dilini, töresini sosyolojik disiplinle analiz etmiştir. Tarihten ders ve ibret almasını bilmiştir. Köksüz düşüncülere, kifayetsiz iddialara, yabancı hayranlığına karşı duran asaletin timsali olmuştur.

DERVİŞOĞLU'NA CEVAP

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na cevap veren Bahçeli, ''Yağlı urgan ölçtürmeye heves edilmesin. Türk milliyetçileriyiz... Hiç kimse bizimle Türklüğe hizmet kulvarında vatan severlik yarışına girmesin. Bunlar altından kalkamayacakları ispat edemeyecekleri söz düellolarına heves etmesinler. Heveslerini kursaklarında teker teker bırakır burunlarından fitil fitil getiririz. Sağ duyulu tavrımızı yanlışa yormasınlar. İç barış ve siyasi huzur adına temennim hatta uyarımdır. '' dedi.

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM

Bahçeli şöyle devam etti:

Hainler sağduyulu tavrımızı yanlışa yormasınlar. Sınır ihlali, sinir ihlali, sabır ihlali yapmaktan kötürüm emel sahiplerinin derhal sakınması iç barış ve siyasi huzur adına temennim hatta uyarımdır.

Sınır ihlali, sinir ihlali yapmaktan kötürüm emel sahiplerinin sakınması iç barış için uyarımdır. Terör örgütlerini sahaya süren siyonist alçaklık asla başaramayacaktır. Milli sanayimize tetikçi katillerle saldıranların çabası boşadır. Soykırımcıların demir kubbeleri varsa bizim de iman dolu göğsümüz vardır. İsrail'in misilleme bahanesiyle İran'a yaptığı saldırı operasyondur. İran'ın vurulması bölgesel refleksleri doğacak irili ufaklı gerilimin hatlarını kontrol edecek eylemsel simülasyondur. İran'a yapılan saldırıyı kınıyorum. Ayrık otlarının temizlenmesini acil zorunluluk görüyorum.

TUSAŞ'A YAPILAN SALDIRI

Siyonist terör çetesi Anadolu'yu çevrelemek maksadıyla küresel cinayet şebekesinde toplaşan diğer Türkiye düşmanlarını yedeğini alarak üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Bunun için istihbarat tezgahlarına, kapalı devre oyunlara ve işbirlikçi tahriklere müracaat ediyorlar. Lütfen uyanık olalım. Birbirimizden kopmamız projelendiriliyor. Birbirimize yüz çevirmemiz, surat asmamız, el uzatmak yerine yumruk sıkmamız dayatılıyor.

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı PKK'nın kimlerin maşası olduğunu göz önüne sermiştir. PKK Türkün de Kürtün de hatta yaşayan her canlının düşmanıdır. Terör örgütü PKK'nın efendileri, sayın Cumhurbaşkanımızın BRICS toplantısına katıldığı gün, bizim de salı günkü salı günkü tarihi çıkışımızın hemen ardından Türkiye'ye terör baronlarının talimatıyla kanlı mesaj vermişlerdir. Bu kanlı mesaj ayaklarımızın altında çiğnenmiştir. Suriye'den sızan hainler imha edilmişlerdir. Teröristler ile onları üzerimize salanlar sonuç alamayacaklar. Kaderimiz bin yıllık kardeşliğimizdir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK

Yeni yüzyılda terörsüz Türkiye'ye, huzurlu Türkiye'ye, müreffeh Türkiye'ye hep beraber ve el ele ulaşacağımıza inanıyorum. Sayın cumhurbaşkanımızın terörü kaynağında yok etme, terör devletinin kurulmasını engelleme mücadelesinde sonuna kadar yanında olacağımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ediyorum."