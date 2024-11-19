Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda kriz iddialarına noktayı koydu: İttifakımızda görüş ayrılığı yok

19 Kasım 2024 10:38 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:41

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, Öcalan çıkışı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında görüş ayrılığı olduğu iddialarına cevap verdi. Erdoğan ile aralarında sarsılmaz bir bağ olduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, "Öküz altında buzağı aramayın. Aramızda hiçbir ayrılık ve ayrışma söz konusu yok" diyerek tartışmalara noktayı koydu. Konuşmasında Kürt vatandaşlara çağrı yapan Bahçeli, teğmenlerin kılıçlı yemin törenine ilişkin de dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli​, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biz siyaseti vakit doldurmak için yapmıyoruz. Halkı dinliyoruz, somut gerçeği olan ihtiyaçlarına çözüm yolları oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızla sıkı diyaloglar kuruyor gönüller arası sıkı mekik dokuyoruz. Türk ve Türkiye Yüzyılı uyanışını şuurla kavrıyoruz. 45 ilimizi kapsayan saha ve siyasi çalışmalarımız gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

"SINIRLARIMIZDA KARANLIK OYUNLAR OYNANIYOR"

Türkiye'nin çevresi çatışmaların ağır bastığı sancılı bir bölge. Bu bölgeden kaynaklanan çok aktörlü istikrarsızlık ortamını engellemek asli bir mesele olmalıdır. Sınırlarımızın hemen dibinde oynanan karanlık oyunların son sahnesi Türkiye'de kurulmak istenmekte. Sınırlarımızda karanlık oyunlar var. Kriz ihtimallerini yok saymak boşa kürek çekmektir.

"İSRAİL CİNAYET VE SOYKIRIM AYGITIDIR"

İsrail Lübnan'ın ateşkes önerisi sunmasından kısa süre sonra Beyrut'u havaya uçurdu. Gazze'deki soykırımlara her gün yenisi ekleniyor. Bu trajedinin bitmesi gerekiyorken hala yol alınmaması ürkütücü skandal değil midir? İsrail şiddet çarkını çeviren cinayet ve soykırım aygıtıdır.

İsrail'i önleyici her türlü tedbir hayata geçirilmeli. Türkiye'nin İsrail'e tavrı çok nettir. Bunu görmeyen görse bile işlerine gelmeyen, yalan siyasetine yığınak yapan bazı siyasetçiler Türkiye'nin İsrail ile ticaretine devam ettiğini söylemiştir. Halbuki Türkiye İsrail ile ticaret sayfası kapatmıştır. Böyle hassas bir konuda ülkemizi karalama çabası olsa olsa Siyonizme hizmet, Türkiye'ye husumettir. Bu tip bir muhalefet anlayışının demokratik niteliğinden bahsetmek demokrasiye hakarettir.

Müslüman Türk milleti kutsal mabetleri yok etme teşebbüsleri asla affetmeyecek, bu kırmızı çizginin ihlali uyarıyorum ki ağır sonuçlar doğuracaktır. İlk kıblemize Siyonizmin gölgesi düşerse bunun altından hiçbir ülke kalkamaz.

AB'YE KIBRIS TEPKİSİ

AB'nin GKRY ile Yunan tezlerine alet olması, Ege ve Akdeniz'deki barış ve istikrara tahammülsüzlüktür. Mavi Vatan'dan taviz koparmak için karşımızda toplanan ülkelerin 486 yıl önce Preveze'de denizin dibine gönderdiğimiz Haçlı donanmasından ne farkı var? Tavsiyem onların da Türk milletini bilmeleri, hafızalarını tazelemeleri, tarih kitaplarını açıp okumaları, suyumuza dokunanın dumanını attıracağımızı unutmamalarıdır. Tarihten ders almayan bu diplomatik kuşatma hazırlıklarının Türk milletine sökmeyeceğini aksini iddia edenlerin tahrikleri devam ederlerse Barbaros Hayrettin Paşaların Ege ve Akdeniz'de dolaştığını görmeleri yoksa Andrea Doria'nın akıbeti neyse aynısını yaşayacaklarını kararlılıkla söylemek isterim.

İZMİR'DE 5 ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ

İzmir'de 5 evladımız hayatını kaybetti. Kendi çocuklarımızı, gelecek nesilleri konuşmalıyız. Bu felaket sadece ekonomik olarak ele almak bizi doğru sonuçlara taşımayacaktır. Mesele sadece az vermek çok vermek, maddi ve fiziki yardımlarla sınırlı görülmemeli. İlgiye, sevgiye muhtaç evlatlarımızın devlet eliyle sağlıklı birer fert olmaları sağlanmalıdır. Bunları göz göre göre kaybetmek hepimizin adına hüsrandır. Türkiye'de bir çocuk yatağa aç giriyor, sabah mutsuz uyanıyorsa bunun vebali hepimizin omuzlarındadır.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA GÖRÜŞ AYRILIĞI İDDİASINA TEPKİ

Sayın cumhurbaşkanımızla aramızdaki derin ve karşılıksız bağı sorgulamakla sulandırmak gayesiyle maske üstüne maske takan, köşe başı fitnebazları iyice azıtmaktadır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türk milletinin özüdür. 7 düvel topuyla tüfeğiyle, nefretiyle nifakıyla üzerimize gelse bile ilke ve irademizden milim taviz vermeyiz, bundan sonra da vermeyiz.

Son günlerde tartışmalara konu olan bazı açıklamalarından sayın cumhurbaşkanımızın haberi olup olmadığını araştıran, aramızda anlaşmazlık çıkıp çıkmadığını yorumlayan zevata diyeceğim şudur, mevzubahis vatandır, bayrak, milletse cumhurbaşkanımız ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir. Öküz altında buzağı arayacaklarına kendilerine münasip kapak arasınlar. Sanıyorum onlar için daha yararlı olur. Bu sözüm de alayına kapak olacak.

Vakit tamamdır, söz konusu vatandır paylaşımlarıyla neyi amaçladığımızı merak edenlere de önce vatan nedir onu öğrenmelerini teklif ediyorum. İttifakımıza çamur atmaya çalışan ahmaklara gök girsin kızıl çıksın diyorum. Fitne yayan siyasetçileri, gazetecileri, bölücü ve Fetö'cü mihrakları, casusları rezil rüsva etmek için sabırla bekliyoruz. Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi bile yok. Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökü kazınacak. Bunun için kefen giyeceksek ona da baş göz üstüne deriz.

"BURADAN KÜRT KARDEŞLERİME SESLENİYORUM..."

Hiç kimse boşuna hayal kurmasın, boş yere hesap yapmasın. MHP ve Cumhur İttifakı, içinde milletin olmadığı, milli ve manevi değerlerin yer almadığı hiçbir hedefi kabul etmez. Algı operasyonları, ahlaksız tertipler boşunadır. Kara kampanyaların sonu ve sonucu yoktur. Hiçbir engel tanımayacağız. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her insanımızı kucaklayacağız. Her değerimizi bağrımıza basacağız.

Buradan bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK Kürtleri temsil edemez. Açıkça görüldü ki bir adım ileriye gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar var. Dün teröristbaşının yoldaşı olanlar şimdi ABD'nin uşağı olmuşlar. Biden'ın üvey evlatlarına Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Buna hakkımız yok. Gelin bir olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım."

KILIÇLI YEMİN TÖRENİ

Grup toplantısının ardından gazetecilerinin sorularını cevaplayan Devlet Bahçeli, son dönemde tartışmalara neden bir başka konu olan teğmenlerin kılıçlı yemin törenine ilişkin de açıklama yaptı. Soruşturma hakkındaki görüşleri sorulan Bahçeli, "Milli Savunma Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu değerlendirmeler dışında hiçbir şeyi bilmeden, tanımadan, sadece sorgulama yoluyla Türkiye'yi karıştırmaya yönelenlere heves etmemeliyiz. Milli Savunma Bakanlığının kararına saygı duyuyorum" dedi.