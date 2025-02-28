Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den PKK'nın lağvedilmesiyle ilgili ilk açıklama: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından Ramazan mesajı yayımladı. Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısıyla ilgili açıklamada bulunan Bahçeli, "MHP lideri Bahçeli, "Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz." dedi.

Son dakika haberine göre: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından Ramazan mesajı yayımladı. Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısıyla ilgili açıklamada bulunan Bahçeli, "MHP lideri Bahçeli, "Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz." dedi.



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