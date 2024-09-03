Son dakika | Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yarın Ankara'ya gelecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti 

03 Eylül 2024 19:03 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 19:30

Son dakika haberine göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi Türkiye'ye gelecek. 12 yıl sonra Mısır'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşecek.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin yarın Ankara'ya geleceği belli olurken bu ziyaret Sisi'nin ilk Türkiye ziyareti olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAVET ETTİ!

Ziyaret kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine alındı. Sisi, Beştepe'de resmi törenle karşılanması beklenirken iki liderin baş başa görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve barış çabaları masada yer alacak.

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarını Mısır üzerinden artırma çabaları, yapılan görüşmede masaya yatırılması bekleniyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve İran'ın olası misilleme planları, Ortadoğu'da yükselen tansiyonun iki liderin de gündeminde yer alması bekleniyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA İLİŞKİLER...

Gelecek yıl 100. yılını kutlayacak olan Türkiye-Mısır diplomatik ilişkileri, 2013 yılında ciddi bir gerilim yaşamıştı.

Mısır’da seçimle göreve gelen ilk lider olan Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'te General Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbe ile görevden alınmış ve ardından Sisi devlet başkanı olarak göreve gelmişti.

O dönem Türkiye, Mursi ile ilişkilerini derinleştirmeyi hedeflemiş ve bu süreci "Ankara-Kahire ekseni" olarak tanımlamıştı. Ancak Sisi’nin darbesine en güçlü tepkilerden birini Türkiye verdi ve bu duruşunu uzun süre sürdürdü.

Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yıl 14 Şubat'ta gerçekleştirdiği Kahire ziyareti, ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcına işaret etti.

Mısır’dan Türkiye’ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan son ziyaret ise, 2012 yılında dönemin lideri Muhammed Mursi tarafından gerçekleştirilmişti.