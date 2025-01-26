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Son dakika | MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Suriye lideri Ahmed Şara ile görüştü

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ocak 2025 19:47 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 20:41

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, beraberindeki heyet ile birlikte Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüştü.

Son dakika haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın​, Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Şam​'da gerçekleşen ziyarette ikili ilişkiler​, terör ve yeniden inşa süreçlerine dair fikir alışverişi yapıldığı öğrenildi.

Son dakika | MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Suriye lideri Ahmed Şara ile görüştü - 1. Resim

Görüşmeye, Suriye​ Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab da katıldı.

Son dakika | MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Suriye lideri Ahmed Şara ile görüştü - 1. Resim

Suriye'de yeni hükümetin ilk ziyaretçisi MİT Başkanı İbrahim Kalın olmuştu. Kalın, Emevi Camii'nde namaz kılmış ve Şam'da çeşitli temaslarda bulunmuştu. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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