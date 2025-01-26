Son dakika | MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Suriye lideri Ahmed Şara ile görüştü

26 Ocak 2025 19:47 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 20:41

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, beraberindeki heyet ile birlikte Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüştü.

Son dakika haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın​, Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Şam​'da gerçekleşen ziyarette ikili ilişkiler​, terör ve yeniden inşa süreçlerine dair fikir alışverişi yapıldığı öğrenildi.

Görüşmeye, Suriye​ Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab da katıldı.

Suriye'de yeni hükümetin ilk ziyaretçisi MİT Başkanı İbrahim Kalın olmuştu. Kalın, Emevi Camii'nde namaz kılmış ve Şam'da çeşitli temaslarda bulunmuştu.