Son dakika | Muhalefetin Can Atalay'la ilgili genel görüşme talebi reddedildi 

16 Ağustos 2024 21:32 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 21:58

Meclis'te düzenlenen Can Atalay oturumunda Alpay Özalan ile Ahmet Şık kavga etti

Meclis'te düzenlenen Can Atalay oturumunda Alpay Özalan ile Ahmet Şık kavga etti

Son dakika haberine göre, TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısıyla tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay için olağanüstü toplanırken kürsüye çıkan TİP Milletvekili Ahmet Şık ile AK Parti'li vekiller arasında çıkan kavga görüşmelere gölge düşürdü. Muhalefetin genel görüşme talebiyle verdiği önerge oy çokluğuyla reddedildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'yi 1 Ekim'de açmak üzere kapattı.

OY ÇOKLUĞU İLE REDDEDİLDİ

Kavga içinde geçen konuşmalar sonrası genel görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin oylamaya yapıldı. Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda talep oy çokluğuyla reddedildi.

MECLİS'TE GERGİN ANLAR

TİP Milletvekili Ahmet Şık, kürsüye geldiğinde AK Partili vekillere sataştı. Şık'ın sözleri üzerine ortalık bir anda karıştı. TBMM'de çıkan kavga sonrası bazı milletvekilleri yaralandı.

Temizlik görevlileri yere dökülen kanları temizlerken görüntülendi.

KAVGANIN EN NET GÖRÜNTÜSÜ

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ahmet Şık'a yumruk atarak yere düşürdü. Çıkan kavga nedeniyle oturuma ara verildi. Öte yandan kavganın en net görüntüsü de ortaya çıktı.