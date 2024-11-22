Son dakika | NATO Genel Sekreteri Rutte Türkiye'ye geliyor!

22 Kasım 2024 20:16 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 20:20

Son dakika haberi: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaretle ilgili NATO'dan açıklama yapıldı.

Son dakika haberine göre, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte​, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara​'yı ziyaret edecek.

BAKANLARLA GÖRÜŞECEK

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutte'nin göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği bildirildi.

ÇEŞİTLİ ZİYARETLER YAPACAK

Açıklamada, Rutte'nin Türk savunma sanayisi yetkilileriyle de görüşeceği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesisleri ile Anıtkabir'i de ziyaret edeceği belirtildi.