Son dakika | Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında soruşturma

11 Eylül 2024 14:23 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 14:33

Son dakika haberi: İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Rasim Arı, devletin yetkili başmüfettişi için 'Tetikçi ve kelleci' ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika haberine göre, Devletin yetkili başmüfettişi için 'Tetikçi ve kelleci' ifadelerini kullanan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ağırlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı skandal açıklamalarda bulunmuştu.

Rasim Arı, "En önemli ve en kıymetli ortak noktamız ikimizde tetikçi bir müfettiş tarafından tehdit edilen iki tane belediye başkanıyız. Biliyorsunuz bir müfettiş 100 bin nüfuslu bir belediyeye de tetikçilik etmek için gelmişti. Sonra da 16 milyon nüfuslu bir belediyeye, belediye başkanına da tetikçilik için orada olmuştu." diyerek başmüfettişe göndermede bulunmuştu.