Son dakika | Numan Kurtulmuş'tan Fetullah Gülen açıklaması: Ömür boyu hapiste çürüsün istedik

21 Ekim 2024 15:38 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 15:40

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Ömür boyu hapiste çürüsün istedik" dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ölmeden önce bu odada kaldı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ölmeden önce bu odada kaldı

FETÖ örgütü boğaz boğaza! Fetullah Gülen sonrası koltuğa geçebilecek o isimler

FETÖ örgütü boğaz boğaza! Fetullah Gülen sonrası koltuğa geçebilecek o isimler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili konuştu. Fetullah Gülen için "Ömür boyu hapiste çürüsün istedik" diyen Kurtulmuş, örgütün kalan kalıntılarıyla mücadelenin devam edeceğinin altını çizdi.

Son dakika haberinin detayları gelecek...