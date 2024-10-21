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Son dakika | Numan Kurtulmuş'tan Fetullah Gülen açıklaması: Ömür boyu hapiste çürüsün istedik

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ekim 2024 15:38 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 15:40
Son dakika | Numan Kurtulmuş&#039;tan Fetullah Gülen açıklaması: Ömür boyu hapiste çürüsün istedik

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Ömür boyu hapiste çürüsün istedik" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili konuştu. Fetullah Gülen için "Ömür boyu hapiste çürüsün istedik" diyen Kurtulmuş, örgütün kalan kalıntılarıyla mücadelenin devam edeceğinin altını çizdi. 

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Kaynak: tgrthaber.com

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