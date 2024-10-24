Son dakika | TUSAŞ saldırısı sonrası Numan Kurtulmuş ve Cevdet Yılmaz'dan net mesaj: "Savunma sanayiimizin güçlenmesinden rahatsızlar"

24 Ekim 2024 14:19 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 14:28

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, ''Teröre asla teslim olmayacağız, hedeflerimizden dönmeyeceğiz'' dedi. Cevdet Yılmaz ise ''Bunu araç olarak kullananlara bu mesajı açık şekilde veriyoruz. Türkiye çok daha emin adımlarla devam edecektir'' ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Numan Kurtulmuş, ''Türkiye'nin savunmadaki başarısı ve azminin önüne kimse geçemeyecek'' dedi.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Bu hain saldırıyı bütün şiddetimizle kınıyoruz. Böylesine önemli bir dönemde bu saldırıları def edeceğimizi ve teröre teslim olmayacağımızı söylüyoruz. Hem seçilen mekan hem de zaman itibarıyla tesadüf değildir. Bu saldırının arkasındaki aklın neler olduğunu biliyoruz ve hazırlıklarımızı eksiksiz sürdüreceğiz.

Birileri Türkiye’nin savunma sanayindeki başarılarından rahatsız olmuş olabilir. Kim hangi planı yaparsa yapsın Türkiye tam bağımsızlık hedefinden dönmeyecektir. Hep daha ileriye gidecektir.

Cevdet Yılmaz ise şu açıklamalara yer verdi:

Bu hain saldırının arkasındaki karanlık odakları lanetliyorum. Şehit olan kardeşlerimize rahmet diliyorum.

Milli birlik ve huzurumuza ve savunma sanayimize dönük bir saldırdı. Terörün bizi sevk etmek isteyenler bir amaçla yapıyorlar. Biz ise onların bu amaçlarının tam tersine hareket edeceğiz. Huzurumuzu bozmaya çalışıyorlar. Birliğimizi daha çok yücelteceğiz. Tam bağımsız Türkiye hedefine giden yolda rahatsız oluyorlar moral bozmaya çalışıyorlar. Kahraman çalışanlarımızla daha büyük azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Bunu araç olarak kullananlara bu mesajı açık şekilde veriyoruz. Türkiye çok daha emin adımlarla devam edecektir.

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