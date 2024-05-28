Son dakika! Olcay Kılavuz, Devlet Bahçeli'nin danışmanlığı görevinden alındı 

28 May 2024 18:59 - Güncelleme : 28 May 2024 19:22

Dün bir haber sitesine açıklamalarda bulunan MHP eski Milletvekili ve Meclis Grup Danışmanı Olcay Kılavuz, Sinan Ateş cinayetine ilişkin, "Her şeyden evvel böyle şerefsiz bir olayın içerisinde bulunacak kadar şerefsiz biri değilim" demişti. Kılavuz, Bahçeli'nin kararıyla görevinden alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Olcay Kılavuz’un Bahçeli’nin danışmanlığı görevine son verildi.

Gazeteci Seyhan Avşar'ın aktardığı bilgilere göre ise, Devlet Bahçeli’nin Kılavuz'un açıklamalarına çok sinirlendiği ve MHP'li kaynakların, "Kılavuz dava süreci devam ediyor. Konuşmam doğru olmaz. Sayın Devlet Bahçeli gereken açıklamayı yapsaydı hiçbir sorun olmazdı. Ancak kendisi bunu yapmadı" ifadelerine yer verdiğini iddia etti.

DANIŞMANLIK GÖREVİNE GETİRİLMİŞTİ

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili soruşturma sürdüğü esnada Mersin milletvekili olan Olcay Kılavuz adı anılıyordu. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde milletvekilliği sona eren Kılavuz, 27 Ekim 2023’te ise MHP lideri Devlet Bahçeli’nin TBMM danışmanı olmuştu.

ALİ YERLİKAYA, DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz saatlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret ettiği öğrenilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesinde son operasyonlara ilişkin de bilgi vermişti.

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