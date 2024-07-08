Son dakika | Ömer Çelik'ten önemli mesajlar

08 Temmuz 2024 17:04 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:09

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları:

Sol partilerin yükseldiği yerler var ama alttan alta maalesef Avrupa'da aşırı sağın yükseldiğini görüyoruz. Avrupa demokrasilerinin geleceği açısından önemli bir konu.

Sel ve yangınlarda zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Dikkatsizliklerle üzücü tablolar ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple piknik alanlarında çok dikkatli olunmalı.

"MERİH DEMİRAL'A VERİLEN CEZA KABUL EDİLEMEZ"

Milli takımımızdaki 'bizim çocukları' tebrik ediyoruz. Merih'e verilen ceza kabul edilemez. Bu cezanın kararından önce belli mahfillerde yayınlanması burada siyasi gölge olduğunu gösterdi.

"MERİH'İ HEDEF ALIRKEN PKK'YA SESSİZ KALIYORLAR"

Söz söylenmesi gereken Avrupalı siyasetçiler. Merih'i hedef alırken PKK'ya sessiz kalıyorlar. Bu tip durumlarda aşırı ırkçılık arayan seçim sonuçlarına ve toplumundaki gelişmelere baksın.

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