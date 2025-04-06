Son dakika | Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e çok sert tepki: Cunta eşittir CHP

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti hedef alıp, "cunta yönetimi" ifadesini kullandığını söyleyen Çelik, "Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur." dedi.

"KÖTÜ NİYETLİ CEHALET"

"Demokratik siyasi sözlükte 'cunta eşittir CHP' yazar." diyen Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor. Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir.

Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar.

"CHP GELENEĞİ YASSI ADA ZİHNİYETİNE BİAT ETMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi mücadele ile gizli ve açık cuntaları etkisiz hale getirdiğini belirten AK Parti Sözcüsü, "Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da 'Yassıada zihniyetine biat' etmiştir." dedi.