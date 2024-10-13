Son dakika | Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını tarif etti

13 Ekim 2024 11:51 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 11:57

Son dakika haberi: CHP lideri Özgür Özel, CHP ⁠İl Başkanları Toplantısı'nda partisinin Cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu.

CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel, CHP ⁠İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu​ ve ABB Başkanı Mansur Yavaş​ ile övünç duyduklarını belirten Özel, "İkisinin ortak ifadesi şu; bizi erkenden aday tartışmasına çekmek kendi içlerindeki çatlakları önlemek istiyorlar Günü gelince bütün üyelerimizle oturur adayın kim olacağına karar verir, en doğru adayı belirleriz" dedi.

ÖZEL'DEN ADAY TARİFİ

Özel konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Türkiye'yi içerisinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarırız. Peki AK Parti'nin adayı kim? Erdoğan​ adaylıktan kaçıyorsa gelecek sene kasımda bizim belirlediğimiz adayımızın karşısına geçemiyorsa, 'ben hazırım, iddialıyım hadi bakalım Cumhuriyet Halk Partisi' diyemiyorsa ona aday lazım

"CHP'NİN ADAYI ASLAN GİBİ..."

Kimi yapacak damadı mı yapacak. Süleyman Soylu ya da Ali Yerlikaya'yı mı yapacak? Onların arasındaki kirli çamaşırları ortaya dökmekten mi korkuyor? Bugüne kadar herkes konuşuyor, CHP'nin adayı kim diye. CHP'nin adayı aslan gibi bir Cumhuriyet Halk Partili. Peki Ak Parti'nin adayı kim?"

Son dakika haberinin detayları gelecek...