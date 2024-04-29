Özgür Özel'den Bakan Yerlikaya'ya 1 Mayıs telefonu

29 Nisan 2024 13:58 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 14:08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına ilişkin alınan kararları kamuoyuyla paylaşmıştı. Taksim Meydanı'nın kutlama için belirlenen güzergahlar arasında olmadığını açıklayan Bakan Yerlikaya, Taksim'in kutlamalara kapalı olacağını söyledi.

"KARAR GÖZDEN GEÇİRİLSİN"

Bu kararın paylaşmasının hemen ardından CHP lideri Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla aradı. Özel, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmaması yönündeki kararın gözden geçirilmesini talep etti.

"KEFİL OLURUM"

Taksim'in ve 1 Mayıs'ın sembolik önemi olduğuna, Taksim'de kutlamaların sorunsuz yapılacağına ana muhalefet genel başkanı olarak kefil olacağının altını çizen Özel, bu talebini Yerlikaya'ya iletti. Özel, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs'ta görev yapacağını sözlerine ekledi.