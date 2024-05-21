Son dakika! Özgür Özel'den önemli açıklamalar

21 May 2024 13:43 - Güncelleme : 21 May 2024 13:53

Özel'in konuşmasından satır başları...

"Zorlu bir seçimi geride bıraktık, doğru adaylar büyük bir teveccüh ile karşılandı. 47 yıl sonra partimiz birinci parti olurken Türkiye coğrafyasının dört bir yanında çok önemli görevler üstlendik. Bu grupta 5 arkadaşımıza görev verdik 4’ü büyük başarı elde etti.

KOBANİ DAVASI

(Kobani Davası) Davanın iddianamesi uzun zamandır siyasilerin savcılara dikte ettirilmesi ile yazdırılmıştı. Ne Demirtaş ne bir başkası hakkında Yasin Börü'nün ölümüyle bağlantı bulunmadı. Biz bu davanın hukuki olmadığını hep söyledik siyasi olduğunu ifade ettik etmeye de devam edeceğiz

BAHÇELİ'YE CEVAP

Bahçeli'nin bana sorduğu 4 soruyu okumaya utanırım.

Son dakika haberinin detayları gelecek...