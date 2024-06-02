Son dakika! Özgür Özel'den önemli açıklamalar

02 Haziran 2024 13:36 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 14:46

CHP lideri Özgür Özel, Rize Cumhuriyet Meydanı'nda 'Çay Mitingi'nde konuşuyor...

Özel'in konuşmasından satır başları:

-Biz yerel seçimlerde şunu söylemiştik; milletin gündeminde olmayan hiçbir şey Özgür Özel’in, CHP’nin gündeminde olmayacak. Asla kısır çekişmelereler, kimlik siyasetiyle meşgul olmayacağız. Milletin gündeminde ne varsa o bizim gündemimizde olacak. Onu konuşacak, anlatacağız. Sonuç alamazsak; sokaklar, meydanlar bizimdir. Sizin sesinizi duyacağız.

Birileri siyasetteki normalleşmeden rahatsızlık duyup eski kavgalı günleri, tartışmalı günleri geri getirmek istiyor ama ben şunu söylüyorum, normalleşme muhalefetin dozu düşürmek değildir. Normalleşme vatandaşın sorununu görmemek değildir. Aksine normalleşmek, hem müzakere hem mücadele temek, sorunu görmek demektir.

Sayın Erdoğan’a kendi memleketinde onunla kavga etmenin ne bana ne kendisine ne Rize’ye ne Türkiye’ye faydası vardır. Ben buraya sayın Erdoğan’a her görüşten hemşiresinin, çay üreticilerinin sesini duyurmaya geldim…

KILIÇDAROĞLU'NA 'NORMALLEŞME' GÖNDERMESİ

Birileri siyasetteki normalleşmeden rahatsızlık duyup eski kavgalı, tartışmalı günleri geri getirmek istiyor ama ben şunu söylüyorum; 'normalleşmek muhalefetin dozunu düşürmek değildir.

Normalleşme vatandaşı sorununu görmemek değildir. Haksızlığa susmak değildir. Aksine normalleşme hem müzakere hem de mücadele etmektir. En yapıcı muhalefeti yapmaktır. Gerektiğinde meydanları ve meydanları doldurmaktır. Sesin en gürünü çıkarmaktır."

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