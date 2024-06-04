Son dakika! Özgür Özel'den kayyum kararına tepki: Halkın iradesine saygısızlıktır

04 Haziran 2024 13:26 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 14:11

Özel'in konuşmasından satır başları:

-Bizim bütün gücümüz Türkiye'de iktidarı değiştirmek. Bunu böyle bilsinler. Pazar günü yapılan tekrar seçimlerinde 3 iddia koyduk. Siz ne yaparsanız yapın İstanbul'da Ekrem Başkan'a yapılan haksızlıkla gidip seçimleri yenilediniz, iptal ettiniz.

"CHP TÜRKEŞ'E SAYGISIZLIK YAPACAK PARTİ DEĞİLDİR"

Pınarbaşı ne dedi, 'Zorbalığa başkanımı yedirmem' dedi. Elbette ki MHP için kritik bir yer. Türkeş'in memleketini CHP kazandı diye, CHP Türkeş'e saygısızlık yapacak bir parti değildir

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE CEVAP

Sayın Bahçeli’nin bugün metinden okuduklarını bütün MHP’lilerin yaka silktiği o isimlerden biliyor, Bahçeli’nin de canı sağ olsun diyorum.

KAYYUM AÇIKLAMASI

Yerel seçimlerde seçmen kararını verdi, Hakkari’de de Mehmet Sıddık Akış seçildi. Dün görevden alındı, yerine kayyum atandı. Dava 14 yıllık bir mesele ve iddianameyi hazırlayan savcı şu anda FETÖ’den firarda. Dün yeni bir soruşturma açılıp, belediye başkanı yeni bir soruşturmadan gözaltına alınıyor. Suçu nedir bilmiyoruz. Gizlilik kararı var deniliyor. Suçu varsa elbette cezalandırılır ama yöntemi bellidir.

"KAYYUM ATAMAK HALKIN İRADESİNE SAYGISIZLIKTIR"

Bir; kayyum atamak halkın iradesine saygısızlıktır. Suçu varsa yargılanır. Tutuklu yargılanırsa belediye meclisinden yerine bir isim seçilir. Milletin iradesine saygılı olmayanın gönülde yeri olmaz"

ESKİ İYİ PARTİLİ AYKUT KAYA CHP'YE KATILDI

Öte yandan İYİ Parti'den istifa eden DEİK Türkiye İş Konseyi Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Aykut Kaya CHP'ye katıldı. Özgür Özel konuşmasına başlamadan önce Kaya'nın ve kızının rozetini kürsüde taktı.

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