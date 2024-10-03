Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek! "Hükümet ne yapacaksa arkasındayız"

03 Ekim 2024 13:26 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 13:58

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmada "İsrail'in gözü Türkiye topraklarında" açıklamasına değinen CHP lideri Özgür Özel, "En kısa sürede sayın Erdoğan'ın TBMM'yi bilgilendirmesi gerekiyor" dedi. Erken seçim çağrısını da yineleyen Özel, Martta desin koşa koşa hazırım, biz erken seçim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel, Antalya'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, geçim sıkıntısının artmasıyla birlikte vatandaşın erken seçim isteyeceğini ve kendilerinin kayıtsız kalmayacaklarını söyledi. İşçiler ve emeklilerin geçinemediğini belirten Özel, "Sıkılacak diş kalmadı. Kasım 2025'te seçim olmalı" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmada "İsrail'in gözü Türkiye topraklarında" açıklamasına değinen CHP lideri Özgür Özel, "En kısa sürede sayın Erdoğan'ın TBMM'yi bilgilendirmesi gerekiyor" diye konuştu.

DEVLET BAHÇELİ'YE 'DEM PARTİ' GÖNDERMESİ

Özel'in konuşmasından satır başları:

"Bize geçmişte "DEM'leniyor" diyenler, sadece HDP'li vekillerle el sıkıştık diye "Terör örgütüyle el ele, kol kola" diyenler bugün gittiler, Bahçeli için söylüyorum- 'Kapatılsın, hazine yardımı vermeyin, terör yuvası' dediği partiye gittiler el sıkıştılar. Ben Devlet Bey gibi hararetli el sıkışıp büyük bir memnuniyetle kucaklaşmayı geçmişte yapmadım.

HÜKÜMETE DESTEK!

İsrail'in saldırganlığına karşı her türlü diplomatik atak, uluslararası kurumların harekete geçirilmesi noktasında hükümet ne yapacaksa destekliyoruz, fazlasını bekliyoruz

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

İşçiler, emekliler geçinemiyor. Bıçak kemikte. Sıkılacak diş kalmadı. Türkiye'nin güvenliği konusunda bilgi istiyoruz. İsrail'in gücü Türkiye'ye yetmez. Bu sorunla Türkiye'nin gerçek sorunlarının üstünü öttürmeyiz. Geçim olmazsa seçim olur dedim. Bu şartlar altında Erdoğan'ın beş yılı tamamlayacağım inadı beyhude. Gelecek sene Kasım ayı görev süresinin yarısıdır. En geç Kasım 2025'te seçim olmalı. Martta desin koşa koşa hazırım, biz erken seçim istiyoruz.

"HEDEFİM CHP'Yİ İKTİDAR YAPMAK"

Kişisel olarak kendime dair hiçbir talebim yoktur. Hedefim CHP'yi iktidar yapmak. CHP'nin her bir görevi her göreve layıktır. Başta CHP üyelerinin, herkesin fikrine başvuracağız. En geniş mutabakatla en iyi adayı belirleyeceğiz. CHP'nin adayı, Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacak. Aday belirlemiyoruz, Cumhurbaşkanı belirliyoruz"