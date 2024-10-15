Son dakika | Özgür Özel'den 'kredi kartı vergisi' çıkışı! "Vatandaşın gırtlağına çöküyorlar"

15 Ekim 2024 13:38 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 14:27

Son dakika haberi: CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor...

CHP​ lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

"KATLİAM YASASI DURDURULMALIDIR VE DURDURULACAKTIR"

Özel'in konuşmasından satır başları:

Gebze ve Ümraniye’deki hayvan katliamlarına ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu. canları zehirlediler. Yasanın çıktığı gün hem kendisinin hem de partisindeki vekillerin bu yasaya uymayacaklarını söylediklerini hatırlatan Özel, "Biz bu katliam yasasını uygulamadık, uygulamayacağız asla da uygulatmayacağız. Ama kendi belediyeleri örtülü mesajı alanlar, canlara kıyıyor. Derhal bu kanun değişmelidir. Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyorum. Torununuzun gözlerine bir bakın. Bir an önce bu dosyayı karara bağlayın. Bu katliam yasası durdurulmalıdır ve durdurulacaktır" dedi.

TBMM'ye AK Parti'nin getirdiği 12 maddelik teklife değinen Özel, "Bir kelime sizin bizim bilmediğimiz bir şey anlatmadılar. 'İsrail Türkiye​'ye saldıracak.' diyemediler kanıtını ortaya koyamadılar etrafından dolaşıp ne biliyorsak aynısını anlattılar. Bugün Sayın Bahçeli tepki göstermiş Erdoğan 'Yakıştıramadım.' demiş Sayın Bahçeli siz de oradaydınız çıkın deyin ki 'Ben Bakanları dinledim İsrail'in Türkiye'ye saldıracağına ikna oldum.' Diyemez. O gün kapalı oturumu izlemiş akıl sahibi bir milletvekili bunu demedi diyemez" ifadelerini kullandı.

KREDİ KARTI VERGİSİ

Yeni getirilen kredi kartı vergi sistemine değinen Özel, "Meğersem tehlike büyük, İsrail Türkiye’ye saldıracak hep birlikte savunma sanayiine destek olacağız. Nasıl olacağız? Vergi beyannamelerinden 600 TL, 100 bin lira üzerin kredi kartlarından 750 TL, motorlu taşıt vergisinden muaf olan elektriklisinden küçük silindirlisine hem ÖTV hem yüzde 20’si savunma sanayii fonuna. Birinci el arabadan 3 bin lira ikinci el arabadan 1500 lira. Noterdeki her işlemden 75 lira. 5 bin liranın üstündeki kol saatlerinden para, askeri amaçlı olmayan tüm dronlardan para. Akla gelebilecek her şeyden para. Hesap kitap hızlı yapıldı 70-80 milyar dediler, bugün mali müşavirler hesap yapmış sadece beyannamelerden 70 milyar toplayacaklar. Meğersem o gizli oturumda, havanda su dövdükleri, akşam televizyonda konuştuklarının hepsi hepimizden bu paraları almak içinmiş" değerlendirmesinde bulundu.

"VATANDAŞIN GIRTLAĞINA ÇÖKÜYORLAR"

Verginin kazanandan alınacağının altını çizen Özel, "Kredi kartını veren banka mı kazanıyor alan vatandaş mı kazanıyor? Alışveriş yapandan da değil yapma ihtimali olandan vergi almaya kalkıyor ama Türkiye’nin en büyük kar eden bankalara değil kredi kartından kendini döndürmeye muhtaç vatandaşın gırtlağına çöküyorlar" diye konuştu.

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile cumhuriyete bağlılıklarını gösteren teğmenlere açılan soruşturma hakkında da konuşan Özel, "Yaşananlardan oradaki subayları sorumlu tutuyorlar. 30-40 tanesini farklı yerlere tayin etmişler. O subaylar ki bu ülkesine hizmet etmiş o teğmenlerin her sene yaptıkları geçmişte senin gözünün önünde olan o töreni yapıldı diye oradaki idari personeli cezalandırıyorsun bu yanlıştır haksızlıktır. O teğmenlerin birkaçını atayım esas mesele oradaki sözün kendisinde. Sayın Erdoğan hiç rahatsız olacak bir şey yok. Ne demiş teğmenler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz.' Biz Mustafa Kemal'in tarafındayız" dedi.

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