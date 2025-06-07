Son dakika | Partiler bayramlaşıyor! MHP ile DEM Parti bir arada

Son dakika haberi: Siyasi parti heyetlerinin bayramlaşma buluşmaları başladı. MHP ile DEM Parti bayramlaşmak için bir araya geldi. İki parti 'terörsüz Türkiye' vurgusu yaparak bayramlaştı. Siyasi partiler arasında bayramlaşma programı devam ediyor.

Siyasi partiler Kurban Bayram için buluşuyor. MHP ile DEM Parti bayramlaşmak için bir araya geldi. Taraflar terörsüz Türkiye konusuna değinirken MHP'den yapılan açıklamada ''Süreç güzel bir şekilde ilerliyor. Devletin geleceğinde kararlılık lazım'' ifadeleri kullanıldı.

MHP İLE DEM PARTİ BAYRAMLAŞTI

MHP ise 14.30'a kadar DEM Parti'yi ziyaret edecek. MHP Genel Başkanı Zühal Topçu bayramlaşma sonrası konuklarını uğurladı. CHP Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da resmi bayramlaşma programı yapmadı. MHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyeti kabulüyle başladı.

MHP, AK PARTİ'Yİ KABUL ETTİ

Bayramın ikinci siyasi partiyle karşılıklı bayramlaşma programında MHP, AK Parti'yi kabul etti.

AK PARTİ, MHP'Yİ ZİYARET ETTİ

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, AK Parti heyeti, MHP'yi ziyaret etti. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyesi ile Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu'nun bulunduğu konuk heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Turan Şahin ile Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan MHP heyeti ile bayramlaştı.

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