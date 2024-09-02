Son dakika | Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
02 Eylül 2024 12:43 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 12:51
Son dakika: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisinden istifa etti. İlk kez TGRT Haber'e konuşan Gülpınar, başka bir partiye geçeceği iddiasına da cevap verdi.
Son dakika haberine göre, Yeniden Refah Partisi’nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar partisinden istifa etti.
"BAŞKA BİR PARTİYE GEÇECEĞİM SÖZ KONUSU DEĞİL"
İlk kez TGRT Haber'e konuşan Gülpınar, "Bağımsız olarak göreve devam edeceğim. Şuan başka bir partiye geçmem söz konusu değil. Halka sorduk halkın desteğiyle geldik halkın kararıyla göreve devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Tgrthaber.com