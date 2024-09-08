Son dakika | Siyasilerden Narin Güran açıklaması: Türkiye hüzne boğuldu!

08 Eylül 2024 11:53 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 13:00

Son dakika haberi: Diyarbakır'da günlerdir aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bu sabah bulundu. Türkiye'yi hüzne boğan olay sonrası siyasilerden peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Mustafa Destici idam çağrısından bulunurken Özgür Özel ise gelişmeyi büyük bir üzüntüyle öğrendiğini aktardı. Siyasilerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor...

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri arana Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Narin Güran'ın cesedi yaşadığı köye 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bir çuvalın içinde bulunduğu bildirildi. Türkiye'yi hüzne boğan gelişmeyle ilgili siyasilerden peş peşe açıklamalar gelmeye başladı.

MUSTAFA DESTİCİ'DEN İDAM ÇAĞRISI

İlk olarak Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici, idam çağrısından bulundu. Destici, "Ciğerlerimiz parçalanıyordu. İşte ona bu acıyı, bu kötülüğü yapanlara, adalet işleyecek. İdam gelecek. İbreti alem için sallandıracaksın. Bir daha hiçbir zaman hiç kimse çocuklarımızın canına, ırzına tasallut etmeyi dahi aklından geçiremeyecek" ifadelerini kullandı.

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ÖZGÜR ÖZEL'DEN NARİN GÜRAN AÇIKLAMASI

Destici'nin ardından CHP lideri Özgür Özel de bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri, Narin'in cansız bedenine ulaşıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Özel açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum.Günlerdir canlarını dişlerine takarak kendi kızlarını arar gibi bölgede faaliyet yürüten tüm güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere yürekten teşekkür ediyorum"

MANSUR YAVAŞ: TARİF EDİLEMEZ BİR ÜZÜNTÜ

ABB Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından bir paylaştım yaptı. Yavaş, "Küçük Narin’in kaybı yüreğimizi dağladı. Bir çocuğun umut dolu yarınları olması gereken yerde, böyle acı bir haberle sarsılmak tarif edilemez bir üzüntü. Narin’e Allah’tan rahmet ve sevenlerine güç diliyorum. Çocuklarımızın güven içinde, mutlu bir geleceğe yürüdüğü günler için hep birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DERVİŞOĞLU: SENİ KORUYAMADIK, SENİ KURBAN VERDİK

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Narin, güzel yavrum; Seni yaşatamadık, seni koruyamadık, seni kurban verdik. Hepimizi affet… Küçük yaşında çok büyük bir kötülüğe muhatap oldun. Bunu asla hak etmedin.

Bu dünyadan ukdeyle göçtün, bu yaşamdan alacağın var. Seni geri getiremeyeceğiz ama başka çocukların kaderinin senin gibi olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. O zaman 85 milyona dert olan azabı biraz hafifletecek, ruhunu biraz olsun serinleteceğiz. Mekanın belli ki cennettir. Allah rahmet eylesin"

ÖMER ÇELİK: MEKANI CENNET OLSUN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bir açıklama yaptı. Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızdan gelen acı haberden dolayı çok üzgünüz. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun"