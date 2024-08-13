Son dakika | Somali-Etiyopya krizinde Türkiye devrede

13 Ağustos 2024 18:13 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 18:16

Türkiye, Afrika Boynuzu olarak bilinen bölgede bulunan Etiyopya ile Somali arasında tırmanma riski taşıyan anlaşmazlığı çözme çabalarında önemli bir rol üstlendi.

Türkiye, her iki ülkeyle de yakın ilişkiler içinde bulunuyor ve Etiyopya’nın resmi talebi üzerine "Ankara Süreci" olarak adlandırılan arabuluculuk sürecini başlattı. Bu süreç, sorunun diplomatik yollarla çözülmesi adına kayda değer ilerlemeler sağladı.

İki ülke arasındaki gerilim, Etiyopya’nın 1 Ocak 2024 tarihinde, Somali’den 1991 yılında bağımsızlık ilan eden fakat uluslararası toplum tarafından tanınmayan Somaliland ile deniz ulaşımı ve liman kullanımına dair 50 yıllık bir anlaşma imzalamasıyla başladı.

Eritre’nin 1991’de fiili bağımsızlık kazanmasının ardından Kızıldeniz’e erişimini kaybeden Etiyopya, deniz ticaretini canlandırmak amacıyla yaptığı bu anlaşma karşılığında Somaliland’i tanıyan ilk ülke olma taahhüdünde bulundu.

Etiyopya ve Somali arasındaki gerilim tırmanırken ve her iki taraf da askeri güç kullanma tehdidinde bulundu.

TÜRKİYE ARAYA GİRDİ

Türkiye, Etiyopya ile Somaliland arasında yapılan anlaşmayı endişeyle karşıladığını duyurmuş, Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığın uluslararası hukukun gereği olduğunu vurgulamıştı.

Bakan Fidan, 1 Temmuz'da Ankara'da başlayan Etiyopya-Somali müzakerelerin ikinci turunun bugün tamamladığını açıkladı.

Görüşmelerde bazı spesifik çözüm yollarını ele aldıklarını ifade eden Fidan, "Bu formüller, mevcut farklılıkların giderilmesini ve her iki taraf için de kabul edilebilir bir çerçeve üzerinde mutabık kalmamızı hedefliyor. İlk tura kıyasla çok daha fazla sayıda konuyu, çok daha kapsamlı bir şekilde ele aldık. Bu memnuniyet verici bir gelişmedir. Atılacak somut adımların ayrıntılarına ve teknik boyutlarına odaklanma imkanı bulduk." diye konuştu.

"GÖREVİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE ÜSTLENDİK"

Fidan'ın açıklaması şu şekilde:

Tarafların devamlı iştiraki ve Ankara Süreci'nin başarısına olan bağlılıklarının devam etmesiyle, bizi sürdürülebilir ve uygulanabilir bir sonuca götürecek parametreleri, ilgili herkesin yararına olacak şekilde sonuçlandırabilmeyi hedefliyoruz. Ankara Süreci devam ediyor ve bizler kararlıyız.

Bu süreci başarıyla sonuçlandırmak umuduyla üçüncü tur için 17 Eylül’de Ankara'da yeniden bir araya geleceğiz.

Bu arada taraflar ve bölgesel ortaklarımızla istişarelerimiz de devam edecek. Dışişleri Bakanları Taye Atske Selassie ve Ahmed Muallim Fiqi başkanlığındaki heyetler görüşmelerimiz boyunca güçlü bir çalışma ve özveri gösterdiler. Gösterdikleri çabadan ötürü kendilerine teşekkür ediyorum.

Türkiye, bu görevi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üstlendi. Türkiye olarak, Başbakan Sayın Abiy Ahmed Ali ve Cumhurbaşkanı Sayın Hassan Sheikh Mohamud'un Ankara Süreci'nin başarısı için yapıcı yaklaşımlarını ve kararlılıklarını sürdürmelerini bekliyoruz.