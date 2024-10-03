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Son dakika | Sürpriz zirve! Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ekim 2024 12:56 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 14:15

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. İki liderin de günlük programında yer almayan zirve Bahçeli'nin konutunda gerçekleşiyor. Öte yandan Bahçeli'nin Erdoğan'ı beklerken elinden düşürmediği tesbih dikkatlerden kaçamadı.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki liderin de günlük programında yer almayan zirve Bahçeli'nin konutunda gerçekleşiyor.

Son dakika | Sürpriz zirve! Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek - 1. Resim

Görüşmenin, MHP liderinin, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı resepsiyonundaki "Yeni dönem" sözlerinin ardından gerçekleşecek olması da dikkat çekiyor.

Son dakika | Sürpriz zirve! Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi - 2. Resim

DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Erdoğan'ı kapıda bekleyen Devlet Bahçeli'nin Zaza tesbihi kullandığı görüldü. Bu tesbihin en büyük özelliği sallamaya müsait olması ve 14 taştan oluşması. Görüşme öncesindeki bu tesbih detayı sosyal medyanın gündemine düştü.

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Kaynak: tgrthaber.com

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