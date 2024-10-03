Son dakika | Sürpriz zirve! Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

03 Ekim 2024 12:56 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 14:15

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. İki liderin de günlük programında yer almayan zirve Bahçeli'nin konutunda gerçekleşiyor. Öte yandan Bahçeli'nin Erdoğan'ı beklerken elinden düşürmediği tesbih dikkatlerden kaçamadı.

Erdoğan, "İsrail’in gözü Türkiye topraklarında" demişti! Türk halkı da böyle mi düşünüyor? Dikkat çeken anket

Erdoğan, "İsrail’in gözü Türkiye topraklarında" demişti! Türk halkı da böyle mi düşünüyor? Dikkat çeken anket

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki liderin de günlük programında yer almayan zirve Bahçeli'nin konutunda gerçekleşiyor.

Görüşmenin, MHP liderinin, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı resepsiyonundaki "Yeni dönem" sözlerinin ardından gerçekleşecek olması da dikkat çekiyor.

DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Erdoğan'ı kapıda bekleyen Devlet Bahçeli'nin Zaza tesbihi kullandığı görüldü. Bu tesbihin en büyük özelliği sallamaya müsait olması ve 14 taştan oluşması. Görüşme öncesindeki bu tesbih detayı sosyal medyanın gündemine düştü.