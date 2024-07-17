Son dakika | Tanju Özcan'a Kemal Kılıçdaroğlu sevki

17 Temmuz 2024 19:13 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 20:23

Tanju Özcan'ı tehdit eden emlakçının cezası belli oldu

Tanju Özcan'ı tehdit eden emlakçının cezası belli oldu

Geçtiğimiz günlerde CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'bana sadık 50 milletvekili var' sözlerini eleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP tarafından disipline sevk edildi. Özcan'ın kınama cezası alması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "parti içinde bana sadık 50 milletvekili var" sözlerine Özcan, "50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" diyerek yüklenmişti.

Bolu Belediye Başkanı Özcan'a Kılıçdaroğlu'ndan aynı tonda cevap gelirken, "Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez… Cenazeme katılmanı istemiyorum" sözleri ise gündem olmuştu.

ÜÇÜNCÜ SEVKİ

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'Adalet ve Değişim' yürüyüşü düzenleyen Özcan, sevk sonrası 26 Temmuz 2023 tarihinde partisinden ihraç edilmişti. CHP'deki değişim sonrası 27 Kasım 2023'te partisine geri dönmüş ve rozeti takılmıştı.

2022 yılında Bolu Belediyesi meclisinde AK Parti'li kadın üyeye yönelik 'cinsiyetçi' sözleri sebebi ile de sevki istenen Özcan, burada ise kınama cezası almıştı.

MYK'dan çıkan son sevk ile birlikte Özcan 3. defa Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş oldu.