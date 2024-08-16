Son dakika | TBMM'de 'Can Atalay' oturumu: AYM'nin kararı Anayasa'ya aykırı

16 Ağustos 2024 11:48 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 12:08

Bakan Tunç'tan 'Can Atalay' açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok

Bakan Tunç'tan 'Can Atalay' açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok

Meclis Genel Kurulu, Can Atalay'ın durumunu görüşmek üzere Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısıyla bugün toplanacak. Güler, AYM'nin verdiği kararın Anayasa'nın 85. maddesine aykırı olduğunu söyledi.

"AYM, ANAYASA'YI İHLAL ETTİ"

Güler'in açıklamalarında satır başları:

"Anayasa Mahkemesi (AYM) anayasaya açıkça aykırı işlem tesis etmiştir. Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek karar yok. Geçmiş olaylarla hiçbir benzerliği yoktur.

AYM kendi içtihatını yok saymıştır, anayasanın 85. maddesine aykırı işlem tesis etmiştir. Böyle bir hükümle sonuç tesis etmek mümkün değildir"

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi’nin, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak düşürülmesine ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Can Atalay ile ilgili kesin bir mahkumiyet kararı içermeyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde bir işlem yapıldığı ve bu durumun fiili (de facto) bir durum oluşturduğu belirtildi. Anayasa Mahkemesi, “Bu fiili durum hakkında karar verilmesi mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.

Mahkeme, "Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" karar verdi.