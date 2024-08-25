Son dakika: Tuncay Özkan'a soruşturma başlatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti, AK Parti'den tepki yağdı

25 Ağustos 2024 21:35 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 22:55

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu. Özkan bugün ağır ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı.

TUNCAY ÖZKAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET ETTİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından soruşturma başlatıldığını böyle duyurdu: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum. "

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN TUNCAY ÖZKAN'A TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özkan'a "cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı" diyerek hakaret sözlerine tepki gösterdi.

Altun sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin ifadeler kullanan, cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı Tuncay Özkan adlı şahıs ve onun gibiler şunu çok iyi bilsin! Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız değildir. Sayın Cumhurbaşkanımıza hem devletimizin başı hem davamızın lideri olarak her daim sahip çıkmak, onun hukukunu gözetmek boynumuzun borcudur! Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türden hakaretin ve kötülüğün bedeli gerek hukuk önünde gerekse de siyaseten elbette ödetilir. Bu ahlaksızca yaklaşımı kınıyor, söz konusu vesayet artığı şahsın çirkin ifadelerini kendisine aynen iade ediyoruz."

AK PARTİ'DEN ÖZKAN'A TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, de Özkan'ı faşist Geert Wilders'e benzereterek tepki gösterdi. Çelik "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir" dedi.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur"