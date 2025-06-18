Son dakika | Türk gemileri için alarm durumu! Bakan Uraloğlu Hürmüz önlemini duyurdu

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı’nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını bildirdi.

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail’in saldırıları neticesinde İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı’nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını açıkladı.

GÜVENLİK SEVİYESİ 3’E ÇIKARILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 17 Haziran 2025 tarihinden itibaren hayata geçirilen yeni uygulama doğrultusunda, Türk bayrağı taşıyan gemilerin güvenlik tehditlerine karşı daha hazırlıklı olabilmesi adına ISPS güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığını duyurdu. Bu adımla, limanda kaldıkları süre boyunca gemilere gerekli önlemleri almaları için uyarı mekanizmasının etkin biçimde işletilmesi hedefleniyor.

YÜKLEME-TAHLİYE DURABİLİR, KUMANYA KISITLANABİLİR

Bakan Uraloğlu, bu yeni seviyede uygulanacak güvenlik önlemleri hakkında da bilgi verdi. "Gemi güvenlik planı kapsamında liman tesisi ile iş birliği içinde gemi tarafından güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak. Gemideki yükleme ve tahliye işlemleri geçici olarak durdurulabilecek. Ayrıca, gemiye malzeme, kumanya ve benzeri eşyaların teslimi esnasında malzemeler daha kapsamlı şekilde aranacak, alımları sınırlandırılabilecek veya ertelenebilecek. Gerektiğinde, malzemelerin gemiye alınması tamamen reddedilebilecek" ifadelerini kullandı.

Gemilere giriş çıkış süreçlerinin de sıkı şekilde denetleneceğini belirten Uraloğlu, "gemiye erişimde; girişi, tek ve kontrollü bir giriş noktası ile sınırlandırma, sadece yetkili makamlarca izin verilenlere giriş izni verme, gemideki personeli yönlendirme ve gemiye giriş çıkışları geçici olarak durdurma işlemlerinin de yapılabileceğini" söyledi.

KAPTANA YENİ YETKİLER

Güvenlik seviyesi kapsamında kaptanlara da geniş yetkiler tanındı. Uraloğlu’nun açıklamasına göre, "Bu çerçevede, gemide güvenlik olayına veya varsayılan güvenlik tehdidine yakın olan, erişimin yasaklandığı ek sınırlı alanlar belirlenebilecek, sınırlı alanların aranması sağlanabilecek ve tüm gemiye erişim sınırlandırılabilecek."

KAMERA VE IŞIK SİSTEMLERİ AKTİF KALACAK

Gemi etrafındaki güvenlik önlemleri yalnızca fiziki tedbirlerle sınırlı değil. Uraloğlu, "Gemi güvenliğinin kontrolü için; bütün ışıkların yakılarak gemi çevresinin aydınlatılması, gemi ve civarındaki faaliyetlerin kaydını yapan bütün gözetim ekipmanının çalışır durumda tutulması gerekiyor. Bu gözetim ekipmanlarının kayıt süresi de azami seviyede bulundurulacak" diyerek, teknik donanımın da aktif şekilde kullanılacağını vurguladı.