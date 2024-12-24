Son dakika | Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye ile Suriye arasında deniz yetki alanı anlaşması yolda!

24 Aralık 2024 11:51 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 12:21

Son dakika haberi: Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılması ve Esad'ın devrilip ülkeden kaçmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye, 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın izlerini silmek için desteklerini sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün yapılan kritik Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Suriye yönetimi ile deniz yetki alanı anlaşması yapılacağını belirtti. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu​, dün yapılan kritik Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Suriye​'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye​'nin ülkeyi ayağa kaldırma çabalarıyla ve yapılacak anlaşmalarla ilgili bilgi veren Uraloğlu'nun şu ifadeleri kullandığını aktardı: "Suriye yönetimi ile deniz yetki alanı anlaşması yapacağız. Suriye’de hava, demiryolu, karayolları ve iletişim hizmetlerini içeren acil eylem planı çalışıyoruz. Havalimanlarını aktif hale getireceğiz." İlgili Haberler Çok konuşulacak iddia! Türkiye Şam'a askeri üs kuracak Bakan Yerlikaya, ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı