Son dakika | Türkiye ile Gabon arasında 8 anlaşma imzalandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nguema, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Son dakika haberine göre, Erdoğan, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ilişkilerine ve özellikle Gazze'deki duruma dair önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, Gabon'un FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye en hızlı destek veren ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerini bütüncül ve sistematik bir şekilde yürütme kararlılığında olduğunu belirtti.

Görüşmelerde Gazze'deki "soykırım"ın da ele alındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de 22 aydır sürdürdüğü "katliam politikasına" Afrika kıtasından çok net tepkilerin geldiğini dile getirdi. "Zerre kadar vicdanı, merhameti olanların bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir," ifadelerini kullanan Erdoğan, önceliklerinin Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması olduğunu belirtti.

"TECRÜBEMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Nguema ve heyetini karşılamaktan memnuniyet duyuyoruz. Dostluğumuzu daha da geliştiriyoruz. Önümüzdeki hafta Gabon'da yapılacak parlamento seçimlerinin de ülkenin istikrarına katkı sunacağını düşünüyorum. Aramızdaki iş birliği potansiyelini ayrıntılı şekilde ele aldık.

Sayın Nguema'nın önderliğindeki kalkınma stratejisi kapsamında, konut, enerji, dijital dönüşüm gibi alanlarda özel sektörümüzün görev almaya hazır olduğunu kendilerine ifade ettik. Tarım, balıkçılık ve bilim ve teknoloji gibi alanlarda da tecrübemizi paylaşmaya hazırız.

Yeni eğitim kurumları açmayı hedefliyoruz. Gabon, Afrika'da FETÖ ile mücadelemize en hızlı destek veren ülkelerin başında geliyor.

GAZZE VURGUSU

İsrail'in Gazze'de 22 aydır sürdürdüğü katliam politikasına en net tepkilerin geldiği bölgelerden birisi de Afrika kıtasıydı. Zerre kadar vicdanı, merhameti olanların bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir. Önceliğimiz Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasıdır.

Son günlerde Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan yükselen insani sesleri çok kıymetli buluyoruz. Filistin'in tanınmasına yönelik her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizin acısını hafifletmenin, yaralarına şifa olmanın daha fazla derdindeyiz.

Ülkemizdeki tüm siyasi aktörlerden de konuya aynı yüksek hassasiyetle yaklaşmalarını, ülkemize zarar verecek cahilce söylemlerden uzak durmalarını bekliyoruz."

8 YENİ ANLAŞMA

Bu kapsamda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü", Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gabon Milli Savunma Bakanı Brigitte Onkanowa tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Gabon Su ve Enerjiye Erişim Bakanı Philippe Tonangoye imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Gabon Petrol ve Gaz Bakanı Sosthene Nguema Nguema imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Gabon Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Gabonlulardan Sorumlu Dışişleri Bakanı Michel Regis Onanga Ndiaye tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Gabon Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Mesleki ve Teknik Eğitim ve Öğretim Alanlarında İş Birliği Anlaşması"nı da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Gabon Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Gabonlulardan Sorumlu Dışişleri Bakanı Michel Regis Onanga Ndiaye imzaladı.