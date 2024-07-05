Son dakika! Türkiye'den İsrail'in yeni işgal planını sert tepki
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 15:45 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 15:53
Son dakika haberi...Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yeni işgal kararlarına sert tepki göstererek bu kararların uluslararası hukukun alenen ihlali olduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail’in, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yine işgal faaliyetleri hakkında sert bir açıklama yayımladı. Yapılan yazılı açıklamada İsrail tarafından, işgal altındaki Batı Şeria’daki bazı yerleşimleri “yasallaştırma” ve yeni yerleşim inşasına “izin verme” adı altında alınan kararların uluslararası hukukun alenen ihlali olduğu vurgulandı
ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Bu adımlar, İsrail’in işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığının ve barış tesis etme niyetinde olmadığının göstergesidir. Uluslararası toplumu, İsrail’in işgali normalleştirme girişimleri karşısında kararlı ve ilkeli bir tutum sergilemeye davet ediyoruz."
Kaynak: tgrthaber.com