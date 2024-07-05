Son dakika! Türkiye'den İsrail'in yeni işgal planını sert tepki

05 Temmuz 2024 15:45 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 15:53

İsrail’in yeni Gazze planı belli oldu: 4’te 1’ini işgal edecek!

İsrail’in yeni Gazze planı belli oldu: 4’te 1’ini işgal edecek!

Tüm gözler yeniden İsrail'de! Hamas Gazze'de ateşkes önerisini yaptı, cevap bekleniyor

Tüm gözler yeniden İsrail'de! Hamas Gazze'de ateşkes önerisini yaptı, cevap bekleniyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail’in, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yine işgal faaliyetleri hakkında sert bir açıklama yayımladı. Yapılan yazılı açıklamada İsrail tarafından, işgal altındaki Batı Şeria’daki bazı yerleşimleri “yasallaştırma” ve yeni yerleşim inşasına “izin verme” adı altında alınan kararların uluslararası hukukun alenen ihlali olduğu vurgulandı

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Bu adımlar, İsrail’in işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığının ve barış tesis etme niyetinde olmadığının göstergesidir. Uluslararası toplumu, İsrail’in işgali normalleştirme girişimleri karşısında kararlı ve ilkeli bir tutum sergilemeye davet ediyoruz."