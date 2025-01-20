Son dakika | Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı!

20 Ocak 2025 20:21 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 21:05

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanına hakaretten sabah saatlerinde hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ gözaltına alındı. Özdağ dün Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan cümleler sarf etmişti.

TGRT Haber programcısı ve gazeteci Barış Yarkadaş'ın haberine göre, Cumhurbaşkanına hakaretten hakkında soruşturma​ başlatılan Zafer Partisi​ Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da yemek yediği lokantada gözaltına alındı. Ümit Özdağ’ın Çağlayan Adliyesi’nde ifade vereceği öğrenildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında dün partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret​ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ümit Özdağ'ın emniyet güçlerince İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

ZAFER PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Zafer Partisi konu ile ilgili "Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara’da yemek yediği bir restoranda gözaltına alındı, Devlet Demir Yolları Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından şu an İstanbul’a götürülüyor." açıklamasını yaptı.

ÜMİT ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Antalya'daki il başkanları istişare toplantısında konuşan Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan cümleler kullanmıştı. Özdağ Antalya'daki sözlerinde, "Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır. Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir" demişti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU: İSTERSELER KURŞUN DİZSİNLER!

Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan’a hakaret iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan konuşmamı Antalya’da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayında yaptım. Konuşma yeri Antalya. Antalya Başsavcılığı soruşturma açmıyor. Erdoğan ve ben Ankara’dayız. Ankara Başsavcılığı da soruşturma açmıyor. İstanbul Başsavcılığı açıyor. Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım. İster hapse atın, ister kurşuna dizin. Atatürk’ten ve kurduğu Cumhuriyet’ten taviz vermeyeceğiz. Atatürk’e ve Cumhuriyete saldırılara cevap vereceğiz" demişti.