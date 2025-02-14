Son dakika | Ümit Özdağ'a DEM Parti milletvekillerine hakaretten iddianame

Son dakika haberine göre, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ne (DEM Parti) hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. Söz konusu iddianameye Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Yeter artık! Yuh artık!" diyerek tepki gösterdi.

https://x.com/vekilince/status/1890473806365372565

YENİ İDDİANAME

Özdağ’ın Silivri Cezaevi’nde tutukluluğu devam ederken, hakkında yeni bir iddianame daha düzenlendi. Ümit Özdağ’ın milletvekili olduğu dönemde 27. Dönem HDP İstanbul milletvekili Ali Kenanoğlu’na sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında iddianame düzenlendi.

Ümit Özdağ’ın avukatı Paşa Büyükkayaer, Özdağ hakkında düzenlenen iddianameyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ümit Özdağ’ın savunması dahi alınmadan hakkında iddianame düzenlendiğini belirten Büyükkayaer, “Yanlış okumadınız: HDP müşteki, Ümit ÖZDAĞ yine sanık oldu” ifadeleriyle düzenlenen iddianameye tepki gösterdi.

"ÜMİT ÖZDAĞ’A, DÜŞMAN CEZA HUKUKU UYGULANMAYA DEVAM EDİYOR"

Büyükkayaer sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda şunları söyledi, “Yanlış okumadınız: HDP müşteki, Ümit ÖZDAĞ yine sanık oldu. Sayın Genel Başkan Ümit ÖZDAĞ’a, düşman ceza hukuku uygulanmaya devam ediyor. Genel Başkan’ın savunması dahi alınmadan hakkında iddianame düzenlendi. Ne emperyalizmin maşası HDP/DEM’den, ne de ona kol kanat geren ucube zihniyetten korkmuyoruz! Size boyun eğersek Türk’lük bize haram olsun!

Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi “HDP/DEM üst düzey yöneticilerinin çoğu ermeni kökenlilerden oluşan Türk düşmanı bir yapıdır. Düşmandır ve düşman muamelesi yapılmalıdır.”

https://x.com/BuyukkayaerPasa/status/1890452020148203681

ÜMİT ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Hazırlanan iddianamede Ümit Özdağ’ın Ali Kenanoğlu’na sarf ettiği “Ali efendi, inan hiç dert olmadı. Emperyalizmin köpeklerinin sözde eğilmeyen boyunlarını kırdık ve kırarız. HDP, Yunan veya Bulgar ırkçı partilerinden daha fazla Türkiye düşmanı bir yapıdır. Üst yöneticilerinin çoğu Ermeni kökenlidir. Düşmandır ve düşman muamelesi yapılmalıdır” ifadelerine yer verildi.