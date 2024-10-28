Son dakika | Yavuz Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin tanıtımında konuştu: Memleketin sorunları çözümsüz değil

28 Ekim 2024 14:31 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 14:58

Son dakika haberi: İYİ Parti'den istifa eden eski milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, kurduğu Anahtar Parti'nin tanıtım programında konuştu. Türkiye'nin sorunlarının çözümsüz olmadığının altını çizen Ağıralioğlu, "Vaadimiz sorunlarıyla yüzleşen Türkiye" dedi.

İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu​, yeni kurduğu Anahtar Parti'nin (A Parti), kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı​ yetkililerine sundu. Siyasi faaliyetlerine başlayan Anahtar Parti, Türkiye’nin 158’inci siyasi partisi olarak kayıtlara geçti. Ağıralioğlu, kurduğu Anahtar Parti'nin tanıtım programında konuştu.

"MEMLEKETİN SORUNLARI ÇÖZÜMSÜZ DEĞİL"

Ağıralioğlu'nun konuşmasında satır başları:

"Memleketin sorunları çözümsüz değil. Vaadimiz sorunlarıyla yüzleşen Türkiye​. Biz siyaseti hasımlıkla yapan bir kadro değiliz. Siyaset bizim için millet hizmetini göreceğimiz bir nöbet değişiminden ibarettir"

Son dakika haberinin detayları gelecek...