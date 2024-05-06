Son dakika! 31 Mart seçiminin kesin sonuçları açıklandı: İşte seçimlerin yenileneceği yerler

06 May 2024 15:27 - Güncelleme : 06 May 2024 15:52

Türkiye'de milyonlarca seçmen 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirledi. Uzun süren itirazların ardından süreç tamamlandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener de kameraların karşısına geçerek kesin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yener, yerel seçimlere katılım oranının yüzde 78.12 olduğunu söyledi.

30 büyükşehirde AK Parti 12, YRP 1, DEM 3, CHP 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazandığını aktaran Yener, seçimlerin yenileceği yerleri de duyurdu.

BÜYÜKŞEHİRLER

YSK Başkanı Ahmet Yener konuşmasından satır başları:

30 büyükşehirde Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Yeniden Refah Partisi 1, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 3, Cumhuriyet Halk Partisi 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 57 milyon 708.541 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 78.11 olarak gerçekleşmiştir.

51 İL

51 il belediye başkanlığında Adalet ve Kalkınma Partisi 12, İyi Parti 1, Büyük Birlik Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 7, Cumhuriyet Halk Partisi 21, Milliyetçi Hareket Partisi 8, belediye başkanlığı kazanmıştır.

İLÇELER

919 ilçede ise 346 Adalet ve Kalkınma Partisi, 22 İyi Parti, 1 Sol Parti, 13 Büyük Birlik Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 37 Yeniden Refah Partisi, 57 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 314 Cumhuriyet Halk Partisi, 2 Demokrat Parti, 114 Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Türkiye İşçi Partisi, 1 Demokrasi ve Atılım Partisi, 1 Saadet Partisi, 9'da bağımsız aday seçimleri kazanmıştır.

2 HAZİRAN'DA SEÇİM YAPILACAK YERLER...

Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ve Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran, Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimler tekrar edilecek. İlan edilen yerlerde 2 Haziran'da yenilenecek"