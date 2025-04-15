Son seçim anketi paylaşıldı! Kıyasıya mücadele, şaşırtan sonuçlar

Türkiye'nin siyasi atmosferi her geçen gün değişiyor. Muhalefet partisinin erken seçim çağrıları, kamuoyunu da etkilemeye devam ediyor. GENAR Başkanı İhsan Aktaş, son yapılan anket sonuçlarını paylaştı. 'Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?' sorusuna şaşırtan cevaplar geldi. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve erken seçim çağrıları Türkiye'deki siyasi atmosferi her geçen gün değiştiriyor.

Cumhur İttifakı kesimi seçimin zamanında, 2028'de yapılacağını ifade etse de bir yandan anketler yapılarak seçmenin nabzı tutulmaya devam ediliyor.

Son olarak GENAR, şaşırtan sonuçların çıktığı anket verilerini paylaştı. GENAR Araştırma Şirketi’nin 9-12 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde yaptığı son seçim anketi, GENAR Başkanı İhsan Aktaş tarafından paylaşıldı.

"Bugün seçim olsa" sorusuna verilen cevaplara göre AK Parti ile CHP arasındaki fark 0,2 puan.

Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: %35,8

CHP: %35,6

DEM Parti: %9,0

MHP: %8,8

Zafer Partisi: %2,5

Yeniden Refah Partisi: %2,4

İYİ Parti: %2,3

Anahtar Parti: %1,2

TİP: %1,0

Diğer: %1,4

Bu sonuçlara göre, AK Parti ile CHP arasında dengeli bir tablo oluşurken, DEM Parti ve MHP de baraj üstü konumlarını koruyor. Anketin dikkat çeken bir diğer noktası ise İYİ Parti, Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi gibi partilerin %3 bandının altında kalması.

ANAHTAR PARTİ SÜRPRİZİ

Ankette yer alan Anahtar Parti, %1,2 oy oranıyla bazı partileri geride bıraktı.

TİP ise %1’lik oranıyla meclis dışı kalan partiler arasında yer aldı.