Son seçim anketinde lider değişmedi! Dört aylık fark oranlara yansıdı

08 Kasım 2024 19:54 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 20:00

Siyaset sahnesinin tekrar ısındığı bugünlerde 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimini nokta atışı bilen Betimar araştırmadan yeni anket geldi. Son ankete göre AK Parti birinciliğini korurken CHP ise ikinci sırada geldi. Ankete ise yeni kurulan partiler damga vurdu.

Betimar Araştırma, TBMM'nin açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti grubu ile tokalaşmasının ardından başlayan 'çözüm süreci' tartışmaları üzerine son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Anket sonuçlarında Ekim ayına göre MHP'nin oylarında yaklaşık 3 puanlık erime gözükürken AK Parti'nin oylarında ise kısmi yükselme gözlemlendi.

Yerel seçimlerden birinci olarak ayrılan CHP'de ise Ekim ayına göre düşüş görüldü.

ANAHTAR PARTİ'DEN HIZLI YÜKSELİŞ!

İYİ Parti'den ayrılarak Anahtar Parti'yi kuran Yavuz Ağıralioğlu'nda ise dikkat çeken bir yükseliş gözlemlendi. Kısaltması 'A Parti' olarak bildirilen partinin yüzde 3.4'e yükseldiği gözlemlendi. Zafer Partisi de yüzde 6.4 oy oranı ile 5. sırada yer alarak dikkat çekti.

İşte Betimar'ın "Bugün bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunu yönelttiği son anketin sonuçları: