Sondakika |Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Kaymakam atamaları Resmi Gazete'de!

03 Kasım 2024 00:22 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 00:48

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 3 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de birçok kurum ve kuruluşta görev değişikleri yaşandı. 121 ilçeye de kaymakam atandı...

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Polis Akademisi​ Başkanlığı'na Prof. Dr. Murat Balcı atandı.

KAYMAKAMLAR KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın imzasıyla birçok ilçenin kaymakamı da değişti. Ümraniye​ Kaymakamlığına Yüksel Çelik, Beyoğlu Kaymakamlığına Abdullah Atakan Atasoy, Sancaktepe Kaymakamlığına Naif Yavuz, Bakırköy Kaymakamlığına ise Recai Karal getirildi. Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ise İstanbul Vali Yardımcısı oldu.

17 VALİ YARDIMCISI 121 KAYMAKAM​ ATANDI

Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğüne, Mülkiye Müfettişi Ozan Gazel, Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğüne Fatih Ayna ve Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Balcı atandı. Ayrıca 17 ile vali yardımcısı, 121 ilçeye de kaymakam atandı.