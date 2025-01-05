Soruşturma kararı sonrası Tanju Özcan'dan cevap: Pişman değilim!

05 Ocak 2025 19:49 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 19:52

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatılırken Özcan'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Özcan aldığı kararlarla ilgili pişmanlık duymadığını ifade ederken "Ben Türk Milleti’nin menfaatlerini korumaktan başka bir suç işlemedim. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.

Sığınmacı karşıtı uygulamalarıyla dikkat çeken Bolu​ Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın son açıklamaları soruşturmayı beraberinde getirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​, Tanju Özcan hakkında Suriyelilerle ilgili sözleri nedeniyle soruşturma​ başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, "Bolu​ Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma​ başlatılmıştır" diyerek duyurdu.

TANJU ÖZCAN'DAN CEVAP GELDİ!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan soruşturma sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Özcan Suriyeli​ mültecilere karşı duruşu nedeniyle pişmanlık duymadığını ifade ederken, "Ben Türk Milleti’nin menfaatlerini korumaktan başka bir suç işlemedim. Hodri meydan" dedi.

TANJU ÖZCAN NE DEMİŞTİ?

Daha önce Suriyelilerin iş yeri ruhsatlarını iptal eden ve Arapça tabelaları söken Tanju Özcan, dün Youtube'da katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "Yargıya gitseler kazanırlardı ama o zamanki güçle dava açamadılar" diyerek uyguladığı kararların hukuksuz olduğunu adeta itiraf etti.

Kendisini de hukukçu olduğunu vurgulayan Özcan, "Baktım yeterince gidiş yok, bu sefer sularına 10 kat zam yaptım. Bu da yasal değildi. Bunun da idare mahkemesine gidilmesi halinde döneceğini biliyordum. Zaten tarife hiç yürürlüğe girmeden döndü" şeklinde konuştu.