Süleyman Soylu 15 Temmuz gecesini anlattı: Silahı belime taktım, gelseydi öldürecektik

12 Temmuz 2024 12:15 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 12:20

Dikkat çeken 'kabine' anketi! En beğenilen 5 bakan belli oldu

Dikkat çeken 'kabine' anketi! En beğenilen 5 bakan belli oldu

15 Temmuz 20216'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızan FETÖ'cü teröristler, kendi vatandaşlarına kurşun sıkarak darbe girişiminde bulundu. Hain kalkışma, Türk milletinin ortak direnişiyle engellendi.

FETÖ'nün darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü öncesi eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Oda TV'ye röportaj veren Süleyman Soylu çarpıcı ifadeler kullandı.

Darbe girişimini öğrenince önce babasıyla telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Süleyman Soylu, röportajda şöyle konuştu:

"SİLAHI BELİME TAKTIM"

"Önce babamla telefonda konuştuk, kendisiyle helalleştik. Ben Çankaya Köşkü'nden çıkarken silahı belime taktım.

Çankaya Köşkü'ndekilere dedim ki burası sizin namusunuzdur, bizim dışımızda kim gelirse vurun.

"O PAŞA ÇANKAYA'YA GELSE ÖLDÜRECEKTİK"

TRT'ye girdiğim an orayı basan yarbayla itiştik. Ben telsizine vurdum. Telsiz düştü. Yarbayın elbisesini de sıyırdık.

Darbeyi yapan veya 1 numarası olarak değerlendirilen paşa eğer Çankaya Köşkü'ne gelseydi onu orada öldürecektik."

YÜZLERCE ŞEHİT VE GAZİ VAR

15 Temmuz 2016 akşamı başlayan askeri darbe teşebbüsü, Fethullahçı teröristler tarafından organize edildi. Devlet görevlilerinin kararlılığı, vatandaşın gayretiyle darbeciler derdest edildi. Ülke çapında darbecilere yönelik gözaltılar yapıldı. Daha sonra darbeciler tutuklandı.

Darbeciler, 248 vatandaşımızı şehit ederken yüzlerce kişi de 15 Temmuz akşamı çıkan çatışmalar sonucunda yaralandı.