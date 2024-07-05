Süleyman Soylu Almanya elendikten sonra paylaştı: Alma Merih’in ahını, çıkar aheste aheste

05 Temmuz 2024 22:59 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 23:02

Türk halkından Merih Demiral'a bozkurt işareti desteği! Yapılan araştırma dikkat çekti

Türk halkından Merih Demiral'a bozkurt işareti desteği! Yapılan araştırma dikkat çekti

EURO 2024 çeyrek finalinde turnuvanın iki favorisi İspanya ile Almanya karşılaştı. Stuttgart Arena Stadyumu'nda oynanan maç uzatmalara gitti. Ev sahibi Almanya 119. dakikada Mikel Merino'nun golüne engel olamayarak turnuvaya 2-1'lik skorla veda etti.

Merih Demiral'ın gol sevincinde yaptığı 'Bozkurt' işareti sebebiyle 2 maçlık men cezası almasını bir gün önceden haberini verip algı yapan Alman Bild gazetesi, turnuvadan elenmelerini 'Nagelsmann'ın göz yaşları' diyerek manşetine taşıdı.

Türkiye'den büyük tepkilere sebep olan haber gün içinde yayınlarken bugün ise 2 maçlık ceza kesinleşti.

"ALMA MERİH'İN AHINI..."

Almanya'nın turnuvadan dramatik şekilde elenmesinin ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti yaptığı fotoğrafı paylaşan Soylu, "Almanya. Alma Merih’in ahını, çıkar aheste aheste" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede büyük etkileşim aldı.