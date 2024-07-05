Süleyman Soylu Almanya elendikten sonra paylaştı: Alma Merih’in ahını, çıkar aheste aheste
EURO 2024'te yarı finale ilk kalan takım ev sahibi Almanya'yı deviren İspanya oldu. Merih Demiral'e gelen cezayı bir gün önceden haber veren Almanlar turnuvaya ilk defa ev sahibi takım olarak çeyrek final aşamasında veda ederek tarihe geçti. AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu ise X'ten attığı mesajla durumu ti'ye aldı.
EURO 2024 çeyrek finalinde turnuvanın iki favorisi İspanya ile Almanya karşılaştı. Stuttgart Arena Stadyumu'nda oynanan maç uzatmalara gitti. Ev sahibi Almanya 119. dakikada Mikel Merino'nun golüne engel olamayarak turnuvaya 2-1'lik skorla veda etti.
Merih Demiral'ın gol sevincinde yaptığı 'Bozkurt' işareti sebebiyle 2 maçlık men cezası almasını bir gün önceden haberini verip algı yapan Alman Bild gazetesi, turnuvadan elenmelerini 'Nagelsmann'ın göz yaşları' diyerek manşetine taşıdı.
Türkiye'den büyük tepkilere sebep olan haber gün içinde yayınlarken bugün ise 2 maçlık ceza kesinleşti.
"ALMA MERİH'İN AHINI..."
Almanya'nın turnuvadan dramatik şekilde elenmesinin ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti yaptığı fotoğrafı paylaşan Soylu, "Almanya. Alma Merih’in ahını, çıkar aheste aheste" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede büyük etkileşim aldı.