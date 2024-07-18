Süleyman Soylu Beştepe'de Erdoğan ile görüştü! AK Parti'den ayrılacağı iddialarına cevap verdi

18 Temmuz 2024 09:03 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 09:46

Son dönemde AK Parti'den istifa edip yeni bir parti çatısı altında TBMM'de grup kuracağı gündeme gelen eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi.

Ankara kulislerinde buluşmanın Süleyman Soylu'nun talebi üzerine gerçekleştiği belirtilirken, Soylu hem görüşmenin detayına hem de istifa iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN İLE NE KONUŞTU?

Süleyman Soylu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi vermekten kaçındı. Oda TV'ye konuşan Soylu, "Cumhurbaşkanı ile bir görüşmedir. Siz de takdir edersiniz ki mahrem" dedi.

SÜLEYMAN SOYLU AK PARTİ'DEN AYRILACAK MI?

AK Parti'den ayrılıp kendi partisini kuracağı iddialarını net bir biçimde yalanlayan Süleyman Soylu şöyle konuştu:

"Tayyip Erdoğan liderliğine itiraz ve yeni bir siyasi parti kurmak siyasi cinnettir. Ayrı bir siyasi parti kuracak diyen dedikoduculara söylüyorum; 40 yıl oldu siyasi hayatım… Siyaseti, dedikodular mühendislikler değil Allah’a, millete doğrulara olan sadakat belirler. Ailemizin mücadelesinin yeri AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır.

Siyaseti dava olarak unutanlara da tavsiyem davanın lideri Tayyip Erdoğan’dır. Ne kadar yaşarım bilemem. Babamı sedye ile oy vermeye götürdük. Yaşadığım sürece sedye ile de tekerlekli sandalye ile de olsa davamızın neferi olarak oy vermeyi Allah nasip etsin diye dua ediyorum."